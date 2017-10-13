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Путин прибыл в Воронеж, где проведет совещание по развитию АПК

Экономика и бизнес
13 октября, 13:18 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 13, октября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что мероприятие пройдет в городе Усмань Липецкой области

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ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Воронеж, где проведет совещание по вопросам развития сельского хозяйства.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, одной из ключевых тем обсуждения будет внедрение в российских регионах механизмов сельскохозяйственной кооперации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил накануне, что среди тем обсуждения - "потребительские кооперативы, взаимодействие с потребительскими кооперативами, а также в целом все вопросы, которые связаны с развитием сельского хозяйства - это и подведение итогов уборочных работ (вы все знаете прикидки министра [сельского хозяйства Александра] Ткачева по рекордному урожаю), и в целом то, как живется нашему аграрному сектору".

Ранее предполагалось провести это совещание в городе Усмань Липецкой области, однако мероприятие было перенесено в соседнюю область.

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