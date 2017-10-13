Путин прибыл в Воронеж, где проведет совещание по развитию АПК

ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Воронеж, где проведет совещание по вопросам развития сельского хозяйства.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, одной из ключевых тем обсуждения будет внедрение в российских регионах механизмов сельскохозяйственной кооперации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил накануне, что среди тем обсуждения - "потребительские кооперативы, взаимодействие с потребительскими кооперативами, а также в целом все вопросы, которые связаны с развитием сельского хозяйства - это и подведение итогов уборочных работ (вы все знаете прикидки министра [сельского хозяйства Александра] Ткачева по рекордному урожаю), и в целом то, как живется нашему аграрному сектору".

Ранее предполагалось провести это совещание в городе Усмань Липецкой области, однако мероприятие было перенесено в соседнюю область.