Путин прибыл в Воронеж, где проведет совещание по развитию АПК

Захаркин сообщил, что имеет предложение от иностранного хоккейного клубаСпорт 13 октября, 13:49
Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского мостаВ стране 13 октября, 13:46
Правительство ставит задачу как можно быстрее уйти от трехсменки в школахОбщество 13 октября, 13:42
Воропаев: ХК "Сочи" при Зубове демонстрирует более высокий уровень организации игрыСпорт 13 октября, 13:33
Вторая неделя октября завершится дождями и потеплением в большинстве регионов РоссииВ стране 13 октября, 13:28
Более десяти человек отравились дымом в здании Совета ЕС в БрюсселеПроисшествия 13 октября, 13:25
Государственный адвокат Януковича направил запросы в правоохранительные органы РоссииМеждународная панорама 13 октября, 13:13
Президент ФХР Третьяк удостоен премии за развитие российско-чешских отношенийСпорт 13 октября, 12:55
Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея УчителяКультура 13 октября, 12:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Воронеж, где проведет совещание по вопросам развития сельского хозяйства.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, одной из ключевых тем обсуждения будет внедрение в российских регионах механизмов сельскохозяйственной кооперации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил накануне, что среди тем обсуждения - "потребительские кооперативы, взаимодействие с потребительскими кооперативами, а также в целом все вопросы, которые связаны с развитием сельского хозяйства - это и подведение итогов уборочных работ (вы все знаете прикидки министра [сельского хозяйства Александра] Ткачева по рекордному урожаю), и в целом то, как живется нашему аграрному сектору".
Ранее предполагалось провести это совещание в городе Усмань Липецкой области, однако мероприятие было перенесено в соседнюю область.