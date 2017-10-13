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Шансы на улучшение условий для немецких инвесторов в РФ повысились, считают бизнесмены ФРГ

Экономика и бизнес
13 октября, 13:55 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 13, октября. /ТАСС

Председатель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле констатировал рост немецких инвестиций в России

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БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Восточный комитет немецкой экономики (ВКНЭ) констатирует повышение шансов на улучшение условий в России для фирм из ФРГ. Об этом заявил председатель этой организации Вольфганг Бюхеле после встречи германских бизнесменов с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в четверг. Пресс-релиз ВКНЭ распространен в пятницу.

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"Президент Путин и присутствовавшие [на встрече] министры представили очень конкретную повестку реформ на ближайшие месяцы. Это повышает шансы на то, что рамочные условия для немецких инвесторов в России, в особенности предприятий средней руки, и дальше будут улучшаться", - сказал Бюхеле.

По его словам, нынешние проекты немецких компаний в РФ показывают, что "представители экономики даже в тяжелые времена работают над тем, чтобы развивать отношения с Россией". "Мы констатируем рост немецких инвестиций в России", - сказал он.

Бюхеле отметил, что сочинская встреча продемонстрировала "огромную заинтересованность в интенсификации отношений и более тесном сотрудничестве между ЕС и Евразийским экономическим союзом".

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