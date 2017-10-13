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Суд в Дюссельдорфе снял все ограничения на мощности газопровода Opal

Экономика и бизнес
13 октября, 13:33 дата обновления: 13 октября, 14:03 UTC+3

Компания OpalGastransport GmbH & Co KG теперь планирует продавать все мощности на ежемесячных и ежегодных аукционах

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ДЮССЕЛЬДОРФ, 13 октября. /ТАСС/. Высший земельный суд Дюссельдорфа постановил снять все ограничения на проведение аукционов на использование мощностей газопровода Opal, сообщили ТАСС в компании-операторе газопровода.

"Да, мы можем подтвердить, что суд Дюссельдорфа наконец снял все ограничения на проведение аукционов по Opal. Поэтому OpalGastransport GmbH & Co KG планирует продавать все имеющиеся мощности на ежемесячных и ежегодных аукционах", - сообщила ТАСС пресс-секретарь компании Татьяна Бернерт.

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