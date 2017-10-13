Медведев: Чечня может поставлять на рынок качественные фрукты

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ГОРКИ, 13 октября. /ТАСС/. Чечня должна воспользоваться своими природными возможностями и обеспечить страну качественной плодовой продукцией. Такое мнение в ходе рабочей встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым высказал премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Чеченская Республика - она предгорная, сады у вас растут хорошо, на этом как раз можно зарабатывать деньги для республики, ну и просто поставлять на наш рынок хорошие урожаи фруктов, овощей", - сказал премьер.
Он поинтересовался у Кадырова, какой урожай удалось собрать в республике. По словам главы региона, по линии сельского хозяйства достигнуты хорошие показатели. В частности, реализуются новые проекты по линии садоводства и животноводства. "Урожай у нас выше среднего, у нас есть свои новые сорта и проекты, которые сегодня у нас существуют, тоже позволяют развивать по полной сельское хозяйство", - сказал Кадыров, упомянув, в частности, проект "Казбек".
Кадыров добавил, что реализуемые проекты позволят обеспечить рабочими местами 5 тыс. человек, что является хорошим показателем для республики.
Подводят итог, Кадыров заметил, что в Чечне "проблемы существуют", но руководство старается поэтапно их решить. В свою очередь Медведев отметил, что сложных вопросов достаточно в любом регионе.