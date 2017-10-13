Глава финского минтранса обсудит в Москве сотрудничество с Россией и цифровые технологии

ХЕЛЬСИНКИ, 13 октября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Двустороннее сотрудничество Финляндии и России в сфере транспорта, цифровые технологии и защита данных будут среди тем обсуждения во время визита в Москву на следующей неделе министра транспорта и коммуникаций Финляндии Анне Бернер. Об этом Бернер сообщила в пятницу в интервью ТАСС.

"В Москве 17 октября я приму участие в дискуссии на международном форуме "Открытые инновации". Там будут говорить в первую очередь о цифровизации, умных транспортных системах, концепции "Мобильность как услуга" (Mobility as a service), но, надеюсь, что также и о тех возможностях транспортной кооперации, которые предоставляет приграничное сотрудничество, и возможностях организации общих пилотных проектов", - подчеркнула она.

По словам Бернер, она встретится с министром транспорта РФ Максимом Соколовым. Кроме того, может состояться ее встреча с министром связи и массовых коммуникаций Николаем Никифоровым.

"С министрами мы, скорее всего, обсудим действующие соглашения между нашими странами, поговорим о воздушном и наземном сообщении, а также о прокладке телекоммуникационного кабеля по Северному морскому пути, развитии сетей 5G, защите данных", - отметила она.

Технологический опыт Финляндии

Бернер подчеркнула, что "Финляндия традиционно известна своим опытом в технологической сфере, в сфере разработок мобильных телефонов". "На цифровизацию, роботизацию и автоматизацию сделан упор в программе работы нашего правительства. Мы внесли поправки в законы, что сделало возможным использование цифровых технологий, в частности в сфере транспорта. У нас есть наработки, которыми здесь уже активно пользуются. В дополнение к этому в Финляндии есть множество компаний, которые готовы сотрудничать в этих сферах с российскими", - рассказала она.

Сейчас Финляндия также активно развивает пятое поколение мобильной связи 5G и вскоре, как сообщила Бернер, сможет начать ее коммерческое использование.

"Финляндия на днях предоставила тестовые частоты под 5G компании Telia, а чуть раньше - Nokia и Eriksson, Университету Аалто и через них - различным предприятиям малого и среднего бизнеса, так что сейчас у нас уже проводится обширное тестирование этой сети. Рассчитываем, что ряд частот будет официально утвержден в конце следующего года и коммерческие сети 5G заработают в 2019-2020 годах. Но пока еще нужно провести общую работу по стандартизации, и в этом плане, надеемся, будет происходить сотрудничество также и между странами- соседями", - указала министр.

Кроме того, продолжила она, в Финляндии сейчас проходят эксперименты по использованию на дорогах так называемых беспилотных транспортных средств. Министр считает, что их появления на дорогах в качестве обычных участников движения "необязательно придется долго ждать".

"Сейчас у нас есть пилотный район, где, в частности, тестируется автоматический морской транспорт. Мы считаем, что его использование может оказаться возможным уже в 2025 году. Кроме того, в настоящее время в городах Эспоо и Тампере мы проводим эксперимент по использованию рейсовых автобусов без водителей, а в Лапландии - тестируем коммуникационные телесети между транспортными средствами. Думаю, что на наших дорогах среди обычных транспортных средств, которыми управляют люди, уже через несколько лет могли бы появиться отдельные автономные автомобили или автобусы", - отметила она.

Потенциал диалога по транспорту

Говоря о транспортной кооперации с Россией, Бернер подчеркивает, что она налажена достаточно хорошо.

"Продолжается дискуссия по поводу ряда пунктов пропуска на финско-российской границе - обсуждается, можно ли, в частности, увеличить их пропускную способность. Но пока мы еще не на том уровне, когда поток через границу был рекордным, поэтому нынешнего потенциала пропускных пунктов сейчас хватает. Однако если их возможности окажутся на пределе, у нас есть готовность их расширять", - пояснила она.

По мнению Бернер, между Финляндией и Россией "хорошо развито воздушное сообщение, в особенности между Санкт-Петербургом и Хельсинки - и по объему пассажиропотока, и по числу рейсов".

"Но вообще в этой сфере нет какой-то статичной ситуации, все время происходит дальнейшее развитие. Поэтому важно, что между нами есть диалог и мы можем проводить двусторонние встречи", - заключила министр.