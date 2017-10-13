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Надзорным органам могут запретить произвольные проверки бизнеса

Экономика и бизнес
13 октября, 14:00 UTC+3 УФА УФА 13, октября. /ТАСС

По словам министра РФ по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, концентрация проверок будет приходиться на объекты, на которых риски для безопасности граждан выше

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УФА, 13 октября. /ТАСС/. Власти намерены запретить надзорным органам проводить произвольные проверки бизнеса и ввести риск-ориентированный подход в рамках реформы контрольной и надзорной деятельности. Концентрация проверок будет приходиться на те объекты, где выше риски для безопасности граждан, сообщил на совещании в Уфе министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

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Правительству удалось найти механизмы, которые призваны, с одной стороны, повысить качество и результативность государственного контроля и надзора, с другой стороны - снизить административную нагрузку на бизнес, отметил он.

"Один из механизмов - внедрение риск-ориентированного подхода. Инспектора будут проверять не там, где удобно, не там, где привыкли, а где есть риск. Там, где есть необходимость выявления нарушений, их профилактика, с тем, чтобы сократить и предупредить вред и ущерб", - сказал Абызов.

В числе других механизмов, предусмотренных реформой, - усиление профилактики нарушений, систематизация обязательных требований, совершенствование кадровой политики, противодействие коррупции, информатизация госконтроля.

Программа "Реформа контрольной и надзорной деятельности" входит в число приоритетных и включена в проекты, которые реализуются на площадке президентского Совета по стратегическому развитию. Паспорт программы был утвержден 21 декабря 2016 года. Главная задача - преобразовать государственный контроль и надзор из репрессивного в партнерский по отношению к бизнесу и ориентировать его на предотвращение ущерба жизни и здоровью граждан. Ранее Абызов говорил, что закон о реформе может быть принят до конца года.

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