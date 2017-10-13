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Управляющим компаниям в ЖКХ ограничат срок лицензии пятью годами

Экономика и бизнес
13 октября, 14:37 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 13, октября. /ТАСС

По словам главы Минстроя, для уже имеющих лицензию компаний срок ее действия будет ограничен пятью годами с момента вступления закона в силу

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КАЗАНЬ, 13 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ одобрил законопроект по ограничению действия лицензий для управляющих компаний на пять лет, скоро он будет рассмотрен во втором чтении. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Михаил Мень на Российской молодежной архитектурой биеннале в Казани.

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"Наша задача - сделать рынок управления жильем конкурентным и привлекательным для частных компаний. Предлагаемая норма будет дисциплинировать управляющие компании, которые будут подтверждать свое право обслуживать дома каждые пять лет", - заявил Мень.

По словам главы ведомства, для компаний, которые уже имеют лицензию, срок ее действия будет ограничен пятью годами с момента вступления закона в силу. Также будет введено понятие "экономия подрядчика" для поощрения добросовестных и экономных управляющих компаний. Если управляющая компания сможет выполнить работы высокого качества, но за меньшие деньги, то сэкономленные средства останутся в управляющей компании.

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