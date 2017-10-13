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Абызов: Россельхознадзору нужна единая система учета поднадзорных предприятий

Экономика и бизнес
13 октября, 14:49 UTC+3 УФА УФА 13, октября. /ТАСС

По словам министра, сейчас предприниматели жалуются на дублирующие проверки

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УФА, 13 октября. /ТАСС/. Россельхознадзор нуждается в единой системе учета поднадзорных предприятий, сейчас деятельность федеральных и региональных органов иногда дублируется. Об этом сообщил на совещании в Уфе министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

"По многим субъектам РФ у нас отсутствует единый для федерального и регионального Россельхознадзора реестр поднадзорных субъектов. Кажется, все просто: надо просто взять единый список объектов, и он должен совпадать и для регионального, и федерального надзора, с тем чтобы определить, кто куда ходит", - сказал он.

Сейчас, по словам министра, предприниматели жалуются на дублирующие проверки. "Сегодня приходит регионал (региональное управление Россельхознадзора - прим. ТАСС), проверяет требования, эти же требования приходит проверяет и федерал", - заметил Абызов.

Он добавил, что эти изменения формата работы должны быть приняты до конца года.

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