Абызов: Россельхознадзору нужна единая система учета поднадзорных предприятий

УФА, 13 октября. /ТАСС/. Россельхознадзор нуждается в единой системе учета поднадзорных предприятий, сейчас деятельность федеральных и региональных органов иногда дублируется. Об этом сообщил на совещании в Уфе министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

"По многим субъектам РФ у нас отсутствует единый для федерального и регионального Россельхознадзора реестр поднадзорных субъектов. Кажется, все просто: надо просто взять единый список объектов, и он должен совпадать и для регионального, и федерального надзора, с тем чтобы определить, кто куда ходит", - сказал он.

Сейчас, по словам министра, предприниматели жалуются на дублирующие проверки. "Сегодня приходит регионал (региональное управление Россельхознадзора - прим. ТАСС), проверяет требования, эти же требования приходит проверяет и федерал", - заметил Абызов.

Он добавил, что эти изменения формата работы должны быть приняты до конца года.