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Путин поручил продумать, как избежать рисков избытка предложения из-за высокого урожая

Экономика и бизнес
13 октября, 14:07 дата обновления: 13 октября, 14:12 UTC+3

По словам президента РФ, ситуация обсуждалась с министром сельского хозяйства и замминистра финансов и есть конкретные предложения

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© Михаил Метцель/ТАСС

ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил продумать, как избежать рисков в связи с высоким урожаем зерновых в 2017 году, который создает избыток предложения.

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"Радуясь большому урожаю, хорошему, рекордному урожаю, мы должны понимать экономические последствия того, что происходит в таких случаях. А в таких случаях происходит избыток предложения, который порождает снижение цены, - заявил он на совещании по вопросам развития сельского хозяйства. - Нам нужно над этим подумать, есть конкретные предложения, мы сейчас обсуждали с министром сельского хозяйства и замминистра финансов", - сказал Путин.

Президент напомнил, что просил правительство увеличить на 20 млрд рублей расходы на поддержку сельского хозяйства в дополнение к тому, что было заложено ранее. Эти деньги заложены в бюджет 2018 года. "[За счет этих средств] нужно продолжить субсидирование банковского кредитования, а также субсидировать тариф на перевозку зерна по железной дороге, чтобы это зерно, где бы оно не было произведено в РФ, было рентабельно и на внутреннем рынке, и на внешнем рынке", - добавил Путин. Он выразил уверенность, что этих денег будет достаточно для решения указанных задач.

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