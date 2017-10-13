Госдума приняла законопроект об определении товаров, подлежащих обязательной маркировке

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Госдума на заседании в пятницу приняла в первом чтении правительственный законопроект, наделяющий кабмин полномочиями по определению товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Согласно инициативе, предлагается предоставить правительству право определять перечень товаров, которые будет необходимо маркировать контрольными идентификационными знаками (КИЗ). Одновременно кабмин будет утверждать правила обязательной маркировки этих товаров и ее порядок, а также перечень групп хозяйствующих субъектов в этой сфере.

Документ вводит специальный реквизит кассового чека - "Код товара", позволяющий идентифицировать товар и (или) товарную номенклатуру.

Как пояснил первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, законопроект направлен прежде всего на формирование прозрачной среды при обороте товаров, в отношении которых принято решение об их маркировке КИЗ. "Новация даст возможность отслеживать в товарообороте не только номенклатуру, но и точку, из которой товар поступил в розничную сеть, благодаря чему вытеснится серый нелегальный оборот предметов потребления, снизятся риски бизнеса и контрольная нагрузка на него", - отметил депутат.

Реализация законопроекта, по его словам, будет способствовать противодействию незаконному обороту контрафактных, фальсифицированных и некачественных товаров.

"В некоторых отраслях, таких как пищевая, легкая, фармацевтическая, топливная, ситуация с незаконным оборотом продукции близка к критической. Сказывается и недостаточная эффективность государственного контроля, и низкий уровень предпринимательской этики. Необходимо максимально снизить долю нелегальной продукции в общем обороте промышленных товаров, чтобы исключить их негативное влияние на потребителей и снизить потери бюджета в виде недополученных налоговых платежей", - сказал Гутенев.

Он также напомнил, что в августе 2016 года в России и на всей территории ЕАЭС стартовал пилотный проект по обязательной маркировке меховых изделий, в планах маркировка детских товаров, продуктов питания, лекарств и табака.

Предполагается, что законопроект вступит в силу 1 января 2019 года.