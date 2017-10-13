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На поддержку производства сельхозтехники выделят 2 млрд рублей

Экономика и бизнес
13 октября, 14:39 дата обновления: 13 октября, 14:48 UTC+3

Средства будут выделены из дополнительных 20 млрд рублей, заложенных в бюджете

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ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Иностранные производители сельхозтехники с высоким уровнем локализации на территории РФ должны получить 2 млрд рублей субсидий из дополнительных 20 млрд рублей, заложенных в бюджете. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития АПК.

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"Мы вчера с коллегами встречались с представителями немецкого бизнеса, некоторые из них на вполне законных основаниях считают себя российскими производителями, потому что по производству сельхозтехники они достигли требуемого от них правительством РФ уровня локализации. Поэтому они от лица всех российских производителей сельхозтехники поставили вопрос о продолжении субсидирования производства сельхозтехники", - сказал Путин.

Президент отметил, что вице-премьер Аркадий Дворкович "предложил направить на эти цели 2 млрд из этих 20 млрд рублей [дополнительных субсидий, заложенных в бюджет 2018 года]". "Я считаю, что это правильно, нужно, чтобы вы имели это в виду, хотя эти субсидии относятся к ведению Минпромторга", - добавил президент.

 

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