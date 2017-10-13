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Путин призвал расширять использование электронных сертификатов в сфере АПК

Экономика и бизнес
13 октября, 14:46 UTC+3 ВОРОНЕЖ 13, октября. /ТАСС

В настоящий момент оформляется 9 млн таких сертификатов, а нужно 300 млн, сказал президент

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ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Расширение использования электронных сертификатов позволит сократить объем серого импорта продукции из "подсанкционных" стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию АПК.

"Что касается серого импорта из санкционных стран. Самый эффективный способ (борьбы с ним) - это расширение использования электронных сертификатов. Сегодня их оформляется, к сожалению, очень мало - 9 млн таких сертификатов в месяц, а нужно 300 млн", - сказал Путин.

В связи с этим Путин отметил, что необходимо заранее продумать вопрос того, чтобы системе обработки таких электронных сертификатов "хватило емкости", "и если необходимо сделать превентивные шаги, то это должно быть сделано сейчас, чтобы потом не столкнулись с тем, что объемы нарастают, а сама система не справляется".

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