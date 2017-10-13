Молдавия и Румыния попросят у ЕС еще €10 млн на трансграничный газопровод

КИШИНЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Молдавия и Румыния обратятся к Евросоюзу с просьбой о выделении еще €10 млн на строительство газопровода Кишинев - Унгены, которым должно завершиться полноценное взаимоподключение газотранспортных систем двух стран. Об этом договорились вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Молдавии Октавиан Калмык и глава Минэкономики Румынии Георге Шимон, сообщила в пятницу пресс-служба Калмыка.

"Министры договорились подписать совместное обращение к европейским структурам об увеличении финансирования строительства газопровода на €10 млн", - проинформировали там. Кроме того, чиновники предположили, что его строительство будет закончено к концу 2018 года, а не 2019-го, как предполагалось раньше.

Первоначально на реализацию этого энергетического проекта двум странам было одобрено финансирование на €92 млн, из которых €82 млн - льготные кредиты от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, а также грант на €10 млн от Евросоюза.

Длина газопровода Кишинев - Унгены составит 120 км. Стоимость проекта оценивается примерно в €113 млн. Этот участок подключит столицу Молдавии к построенному еще в 2014 году, но пока бездействующему трансграничному газопроводу Яссы - Унгены. Ожидается, что после завершения проекта максимальная пропускная мощность трансграничного газопровода составит до 1,5 млрд кубометров газа в год.

Основным поставщиком газа в Молдавию на данный момент является "Газпром". Не исключается, что по трубе продолжит поставляться российский газ, так как Румыния обеспечивает себя газом примерно на 80%, а недостающие объемы закупает в России.