Путин: ситуацию на селе нельзя назвать хорошей, несмотря на позитивные изменения в АПК

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ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Ситуация на селе, несмотря на позитивные изменения в области агропромышленного комплекса, еще далека от того, чтобы назвать ее хорошей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию сельского хозяйства.
"Позитивные изменения в области развития сельского хозяйства, но очевидно, что по очень многим показателям ситуация на селе [еще] очень далека от того, чтобы назвать ее хорошей", - сказал Путин.
В частности, он указал на плачевное состояние дорожной сети на селе, "в советские годы было еще хуже, но сегодня эта ситуация на селе нуждается в повышенном внимании". Также Путин отметил недостаток мест в сельских больницах, "если в городе это примерно 100 на 10 тыс. человек, то на селе - всего 40".
Как результат, отметил Путин, продолжительность жизни в сельской местности ниже, чем в городах. Президент также призвал работать над повышением уровня доходов жителей села.