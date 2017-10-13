Активная разработка правил эксплуатации беспилотных авто в РФ начнется летом 2018 года

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Госавтоинспекция России и Федеральное дорожное агентство РФ (Росавтодор) активизируют разработку нормативной базы для эксплуатации беспилотных автомобилей в стране со второй половины 2018 года. Этот комплекс документов в будущем позволит гражданам свободно пользоваться таким транспортом, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Росавтодора.

"Ведомство совместно с Госавтоинспекцией планирует активизировать работу по формированию правовых норм эксплуатации на дорогах общего пользования беспилотных автомобилей в 2018 году, после того, как пройдет успешное испытание беспилотного грузовика на федеральной трассе М-7 "Волга" на участке Казань - Набережные Челны, намеченное на май", - сказал собеседник агентства.

Майское испытание беспилотного грузовика на М-7 "Волга" - это первый опытный заезд в рамках федерального проекта "Караван", сообщалось ранее. По нему к 2035 году власти планируют создать интеллектуальную дорожную инфраструктуру на всех федеральных трассах России, входящих в международные транспортные коридоры, пригодную для беспилотного вождения.

На первых порах, согласно "Каравану", на российских дорогах появятся грузовики, способные ехать под управлением автопилота на тех участках, где движение монотонное и предсказуемое, например, на прямом свободном отрезке магистрали или в пробке. Затем та же технология станет доступна для личного транспорта. При этом полное отсутствие водителя в автомобиле - долгосрочная перспектива, отметили в пресс-службе предприятия.

Бюджет пока не определен

Бюджет проекта и модель инвестиций станет известна после того, как будет разработана Стратегия развития дорожного хозяйства России до 2030 года, добавили в пресс-службе Росавтодора.

"Сейчас можно с уверенностью сказать, что основные затраты федерального дорожного фонда в рамках этого проекта будут направлены на реконструкцию и повышение технических характеристик дорог, что является важным фактором для успешного и безопасного передвижения автомобилей с автономным управлением", - отметил собеседник агентства.

Ключевыми дорожными коридорами России для внедрения инфраструктуры "Каравана" будут Европа - Западный Китай и Север - Юг. "На них будут концентрироваться основные работы", - напомнили в пресс-службе Росавтодора.

Обкатка технологии

На пилотном этапе помимо участка трассы М-7 "Волга" (будет завершен весной 2018 года) дорожники планируют подготовить еще отрезок на А-181 "Скандинавия" для создания первой инфраструктуры постоянного проезда автономного транспорта. Пока основной базой для испытания технологий "Каравана" является собственный полигон НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) в Дмитровском районе Московской области.

Помимо нескольких автомобильных институтов в "Караване" участвуют "Волгабас" и "Камаз". Последний предоставит грузовик своего производства для опытного заезда в мае 2018 года.

"Караван" в целом позволит усовершенствовать международные логистические цепочки в России, сообщали ранее в Росавтодоре. С его помощью власти намереваются увеличить товарооборот между странами и повысить безопасность дорожного движения за счет беспилотных автомобилей в потоке транспорта.