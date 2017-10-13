Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Активная разработка правил эксплуатации беспилотных авто в РФ начнется летом 2018 года

Экономика и бизнес
13 октября, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

По данным Росавтодора, процесс будет запущен после испытания беспилотного грузовика на федеральной трассе М-7 "Волга" в мае следующего года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Госавтоинспекция России и Федеральное дорожное агентство РФ (Росавтодор) активизируют разработку нормативной базы для эксплуатации беспилотных автомобилей в стране со второй половины 2018 года. Этот комплекс документов в будущем позволит гражданам свободно пользоваться таким транспортом, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Росавтодора.

"Ведомство совместно с Госавтоинспекцией планирует активизировать работу по формированию правовых норм эксплуатации на дорогах общего пользования беспилотных автомобилей в 2018 году, после того, как пройдет успешное испытание беспилотного грузовика на федеральной трассе М-7 "Волга" на участке Казань - Набережные Челны, намеченное на май", - сказал собеседник агентства.

Майское испытание беспилотного грузовика на М-7 "Волга" - это первый опытный заезд в рамках федерального проекта "Караван", сообщалось ранее. По нему к 2035 году власти планируют создать интеллектуальную дорожную инфраструктуру на всех федеральных трассах России, входящих в международные транспортные коридоры, пригодную для беспилотного вождения.

На первых порах, согласно "Каравану", на российских дорогах появятся грузовики, способные ехать под управлением автопилота на тех участках, где движение монотонное и предсказуемое, например, на прямом свободном отрезке магистрали или в пробке. Затем та же технология станет доступна для личного транспорта. При этом полное отсутствие водителя в автомобиле - долгосрочная перспектива, отметили в пресс-службе предприятия.

Бюджет пока не определен

Бюджет проекта и модель инвестиций станет известна после того, как будет разработана Стратегия развития дорожного хозяйства России до 2030 года, добавили в пресс-службе Росавтодора.

"Сейчас можно с уверенностью сказать, что основные затраты федерального дорожного фонда в рамках этого проекта будут направлены на реконструкцию и повышение технических характеристик дорог, что является важным фактором для успешного и безопасного передвижения автомобилей с автономным управлением", - отметил собеседник агентства.

Ключевыми дорожными коридорами России для внедрения инфраструктуры "Каравана" будут Европа - Западный Китай и Север - Юг. "На них будут концентрироваться основные работы", - напомнили в пресс-службе Росавтодора.

Обкатка технологии

На пилотном этапе помимо участка трассы М-7 "Волга" (будет завершен весной 2018 года) дорожники планируют подготовить еще отрезок на А-181 "Скандинавия" для создания первой инфраструктуры постоянного проезда автономного транспорта. Пока основной базой для испытания технологий "Каравана" является собственный полигон НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) в Дмитровском районе Московской области.

Помимо нескольких автомобильных институтов в "Караване" участвуют "Волгабас" и "Камаз". Последний предоставит грузовик своего производства для опытного заезда в мае 2018 года.

"Караван" в целом позволит усовершенствовать международные логистические цепочки в России, сообщали ранее в Росавтодоре. С его помощью власти намереваются увеличить товарооборот между странами и повысить безопасность дорожного движения за счет беспилотных автомобилей в потоке транспорта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первым под двумя арками Крымского моста прошло судно с Украины
2
Сотни военнослужащих обеспечили безопасность операции по установке арок Крымского моста
3
Представители Украины в ПАСЕ просят генсека СЕ подать в суд на РФ за неуплату взносов
4
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
5
Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского моста
6
Песков: действия США с поездкой военных РФ в штаб-квартиру ООН неприемлемы
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама