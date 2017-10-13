"Лаборатория Касперского": число DDoS-атак на компании из РФ за год выросло в два раза

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Количество DDoS-атак на российские компании за год выросло в два раза. Как говорится в исследовании российского разработчика антивирусов "Лаборатории Касперского", в 2017 году каждая третья российская компания (36%) подверглась DDoS-атаке как минимум один раз, хотя в 2016 году таких компаний было всего 17%.

Исследование "Информационная безопасность бизнеса" было проведено "Лабораторией Касперского" совместно с компанией B2B International. В нем приняли участие более 5,2 тыс. IT-специалистов из 29 стран по всему миру, в том числе из России.

В сообщении отмечается, что атакована может быть компания любого размера. Так, от DDoS-атак пострадало 37% микропредприятий из общего числа, 31% компаний малого и среднего бизнеса и 39% больших корпораций. "При этом последствия во многих случаях оказываются очень серьезными: каждый пятый пострадавший (21%) признался, что атака привела к значительному снижению производительности сервисов компании, а у 8% опрошенных произошел сбой транзакций и процессов", - уточняется в сообщении.

За DDoS-атакой может скрываться нечто более серьезное. Каждая третья подвергшаяся атаке компания отметила, что DDoS-атака послужила "дымовой завесой" для других операций киберпреступников. Так, например, DDoS-атака могла "прикрывать" утечку или кражу данных, взлом корпоративной сети, заражение вредоносной программой или прямое хищение денег.

"Риск подвергнуться DDoS продолжает расти, и пока нет признаков того, что тенденция изменится в ближайшем будущем. Атаки становятся более масштабными и сложными, к тому же все чаще используются киберпреступниками лишь как прикрытие для других операций", - прокомментировал ситуацию менеджер проекта Kaspersky DDoS Protection "Лаборатории Касперского" Алексей Киселев.

"Сейчас для каждого конкретного бизнеса не стоит вопрос, подвергнется ли он атаке - скорее надо спрашивать, когда именно это произойдет", - добавил он, подчеркнув важность защиты IT-инфраструктуры от таких атак.