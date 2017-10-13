Кабмин подготовит законопроект об усилении санкций за "серый" импорт сельхозпродукции

"Хосписная помощь — это философия безусловной любви и постоянной поддержки"В стране 13 октября, 17:09
Как "русский вопрос" влияет на выборы в ЭстонииМеждународная панорама 13 октября, 17:00
Художники Северной и Южной Осетии представят работы в ИталииКультура 13 октября, 16:58
Чесноков: смена климата может помешать Шараповой успешно выступить на "ВТБ Кубке Кремля"Спорт 13 октября, 16:54
Эксперты: регионам нужно создать экологические фонды для сбора компенсаций от предприятийВ стране 13 октября, 16:54
ВКС России с начала октября уничтожили в Сирии более 30 главарей террористовАрмия и ОПК 13 октября, 16:53
Число пострадавших на объекте "Транснефти" в Кировской области увеличилось до 22Происшествия 13 октября, 16:49
Макропулос назвал рекомендацией требование к Илюмжинову не идти на выборы главы FIDEСпорт 13 октября, 16:42
Дошкольники Сахалина познакомятся с природой с помощью интерактивного оборудованияСоциальная ответственность 13 октября, 16:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Правительство в ближайшее время подготовит законопроект об усилении санкций за поставки опасной импортной сельхозпродукции, запрещенной на территории России. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович по итогам президентского совещания по вопросам развития сельского хозяйства.
"Обсудили вопросы, связанные с усилением ответственности за поставки опасной продукции, которая запрещена к обороту на территории России. На сегодня санкции за это предусмотрены достаточно низкие, и подготовлены предложения по существенному увеличению размера санкций. Эти законопроекты будут рассмотрены в правительстве и представлены в Государственную думу в ближайшие недели", - сказал Двокович.