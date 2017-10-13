Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин подготовит законопроект об усилении санкций за "серый" импорт сельхозпродукции

Экономика и бизнес
13 октября, 16:36 UTC+3

По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, "на сегодня санкции за это предусмотрены достаточно низкие"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Правительство в ближайшее время подготовит законопроект об усилении санкций за поставки опасной импортной сельхозпродукции, запрещенной на территории России. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович по итогам президентского совещания по вопросам развития сельского хозяйства.

"Обсудили вопросы, связанные с усилением ответственности за поставки опасной продукции, которая запрещена к обороту на территории России. На сегодня санкции за это предусмотрены достаточно низкие, и подготовлены предложения по существенному увеличению размера санкций. Эти законопроекты будут рассмотрены в правительстве и представлены в Государственную думу в ближайшие недели", - сказал Двокович.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Дворкович, Аркадий Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первым под двумя арками Крымского моста прошло судно с Украины
2
Сотни военнослужащих обеспечили безопасность операции по установке арок Крымского моста
3
Представители Украины в ПАСЕ просят генсека СЕ подать в суд на РФ за неуплату взносов
4
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
5
Строители завершили уникальную операцию по установке арок Крымского моста
6
Песков: действия США с поездкой военных РФ в штаб-квартиру ООН неприемлемы
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама