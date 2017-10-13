Кабмин подготовит законопроект об усилении санкций за "серый" импорт сельхозпродукции

ВОРОНЕЖ, 13 октября. /ТАСС/. Правительство в ближайшее время подготовит законопроект об усилении санкций за поставки опасной импортной сельхозпродукции, запрещенной на территории России. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович по итогам президентского совещания по вопросам развития сельского хозяйства.

"Обсудили вопросы, связанные с усилением ответственности за поставки опасной продукции, которая запрещена к обороту на территории России. На сегодня санкции за это предусмотрены достаточно низкие, и подготовлены предложения по существенному увеличению размера санкций. Эти законопроекты будут рассмотрены в правительстве и представлены в Государственную думу в ближайшие недели", - сказал Двокович.