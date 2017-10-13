Власти Марий Эл намерены выделить 80 млн рублей на поддержку молочной отрасли в 2018 году

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Власти Марий Эл намерены в 2018 году вложить 80 млн рублей в программу развития молочной отрасли региона, включая возмещение затрат фермерам на реконструкцию и модернизацию, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия республики Юрий Сидыганов.

''Мы заложили в программу 80 млн рублей, в ней постарались предусмотреть поддержку из республиканского бюджета по ряду направлений. В том числе, возмещение части затрат аграриям по модернизации и реконструкции ферм, а также по строительству новых ферм. Следующее направление поддержки - это возмещение затрат на приобретение племенного молодняка на один кг живого веса. Третье - искусственное осеменение (возмещение части затрат на приобретение искусственного семени), это помогает увеличивать продуктивность дойного стада'', - сказал он.

Сидыганов добавил, что также предусмотрена компенсация затрат на приобретение кормозаготовительной техники, поскольку для обеспечения хорошей продуктивности скота необходима качественная кормовая база. По его словам, программа должна быть принята этой осенью.

В случае принятия программы в 2018 году Марий Эл будет обеспечивать себя молоком собственного производства полностью. На данный момент этот показатель достигает 98%. При дальнейших объемах производства молока республика планирует экспортировать его в другие регионы России, добавил Сидыганов.

Перспективы отрасли

Ранее губернатор Марий Эл Александр Евстифеев сообщал, что в следующем году в регионе планируется увеличение числа дойных коров на 1 тыс. голов, а по итогам этого года сельхозпроизводители рассчитывают увеличить средние надои с одной коровы с 5526 литров молока до 5700-5750 литров. Сейчас в Марий Эл поголовье насчитывает 17 тысяч 437 коров без учета личных подсобных хозяйств, с ними - более 32 тысяч.

Как сообщалось ранее, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил главе Марий Эл Александру Евстифееву сосредоточиться на развитии сельского хозяйства, создании новых производств в отрасли. Глава правительства также обратил внимание на необходимость инвестиций в сельское хозяйство.