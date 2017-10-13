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Росгеология приступит к рекультивации отходов БЦБК до конца года

Экономика и бизнес
13 октября, 18:24 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 13, октября. /ТАСС

Губернатор региона отметил, что преимущества Росгеологии в качестве подрядчика заключаются в наличии "серьезного подразделения в Иркутской области и опыта утилизации отходов в Арктике"

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ИРКУТСК, 13 октября. /ТАСС/. Росгеология до конца текущего года сможет получить статус подрядчика по рекультивации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и приступить к работам на полигонах по хранению шлам-лигнина. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"Сейчас дорабатывается проект, предложенный ИрНИТУ (Иркутский национальный исследовательский университет - прим. ТАСС) совместно с проектными институтами Росгеологии. Подготовлены документы для прохождения новых общественных слушаний. Я думаю, в течение этого месяца мы эти слушания проведем, и рассчитываю, что в ноябре Росгеология представит всю необходимую документацию по проекту, получит статус единого поставщика и начнет подготовительные работы на площадке", - сказал он.

По словам губернатора, преимущество Росгеологии в качестве подрядчика по рекультивации в том, что это "государственная компания, имеет серьезное подразделение в Иркутской области и опыт утилизации отходов в Арктике".

Власти Иркутской области ранее приняли решение вернуться на стартовые позиции в выборе подрядчика рекультивации отходов производства на территории БЦБК. Причина в том, что, по мнению властей региона, ни одна из проблем Байкальского ЦБК (рекультивация, перепрофилирование и строительство нового теплоисточника), на которые предусмотрены средства в соответствующей федеральной целевой программе, пока не решена, хотя госпрограмма действует с 2012 года.

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат введен в эксплуатацию в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было официально озвучено в феврале 2013 года, с сентября 2013 года здесь прекращена варка целлюлозы. На картах-накопителях БЦБК за 50 лет работы комбината накоплено более 6 млн тонн шлам- лигнина - осадка, образующегося при очистке сточных вод комбината.

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