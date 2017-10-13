Хабаровское ГВСУ № 6 выплатит 70 млн рублей работникам на космодроме "Восточный"

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ХАБАРОВСК, 13 октября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. ФГУП "ГВСУ № 6" (бывший "Дальспецстрой") выплатит в октябре 70 млн рублей в счет задолженности по заработной плате своим сотрудникам, в том числе работникам космодрома "Восточный". Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы предприятия Валерия Тимохова.
"Выплаты будут произведены за счет поступлений от оказанных услуг предприятием, выполненных работ, продажи готового жилья. Начиная с июня сотрудникам предприятия выплачено около 600 млн рублей в счет долгов по заработной плате. Это денежные средства, взысканные с подрядных организаций, а также деньги за оказанные услуги предприятием", - уточнила она.
По словам Тимоховой, предприятие находится в тяжелом финансовом положении вследствие неритмичного финансирования по некоторым объектам строительства. С целью стабилизации состояния предприятие придерживается плана финоздоровления: ведется претензионно-исковая деятельность, осуществляется жесткий финансовый контроль.
"Основными источниками погашения образовавшейся задолженности перед работниками являются поступления от реализации имущества (в том числе во Владивостоке), поступления от взыскания дебиторской задолженности с контрагентов. Как только деньги появляются на расчетных счетах предприятия, в первую очередь они направляются на погашение задолженности по зарплате. Выплаты осуществляются практически в еженедельном режиме", - добавила собеседница ТАСС.
Ранее радиостанции "Говорит Москва" Тимохова сообщила, что шесть сотрудников предприятия, объявившие о голодовке на космодроме "Восточный", к вечеру пятницы отказались от этой идеи после того, как были ознакомлены с графиком погашения задолженности.