ФАС: сайты - продавцы лекарств должны быть привязаны к аптекам и муниципалитетам

МОСКВА, 13 октября./ТАСС/. Сайты, которые будут продавать медикаменты после легализации интернет-торговли лекарствами, должны быть привязаны к конкретным аптекам и осуществлять доставку только в конкретных муниципалитетах, сообщил на пресс-конференции начальник управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Тимофей Нижегородцев.

"Мы сайты привязываем к аптеке, предлагаем, по крайней мере, депутатам привязать сайты к аптеке. Мы говорим о том, что аптека, находящаяся в границах муниципального района, только там будет обслуживать население, если речь идет о доставке", - сказал Нижегородцев.

Кроме того, ассортимент сайта должен соответствовать ассортименту аптеки, добавил он.

Нижегородцев также напомнил, что в ряде стран, где интернет-торговля рецептурными лекарствами разрешена, существует проблема неконтролируемого использования медикаментов.

"Это одна из основных проблем у них на рынке, потому что население получает доступ к рецептурным лекарственным препаратам. Используют их по своему усмотрению, и это приводит к не очень хорошим последствиям. У них примерно 100 тыс. смертей регистрируется каждый год по причине неправильного применения препаратов. У нас вообще нет такой причины смертности. У нас такого учета даже нет. А там, где есть, это серьезная проблема. Правительство постаралось вот это решить", - отметил он.

Интернет-торговля в России

Согласно действующему законодательству, продажа медикаментов напрямую через интернет запрещена. Законодательство разрешает заказывать лекарства на сайте фармацевтической организации, но забирать заказ покупателю приходится самому. В конце июня руководитель департамента лекарственного обеспечения и медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина сообщила ТАСС, что законопроект об интернет-продаже лекарств был доработан и отправлен в правительство.

Принципиальным в обновленном законопроекте, по ее словам, стал момент, фиксирующий право на интернет-торговлю только для стационарных, лицензированных аптечных организаций. Это необходимо для того, чтобы при необходимости потребитель мог предъявить претензии. Максимкина отмечала, что доработанный документ не будет предполагать интернет-продажу препаратов, которые отпускаются по рецепту врача, однако в дальнейшем в законопроект могут быть включены и рецептурные лекарства.