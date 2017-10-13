ФАС: сайты - продавцы лекарств должны быть привязаны к аптекам и муниципалитетам

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МОСКВА, 13 октября./ТАСС/. Сайты, которые будут продавать медикаменты после легализации интернет-торговли лекарствами, должны быть привязаны к конкретным аптекам и осуществлять доставку только в конкретных муниципалитетах, сообщил на пресс-конференции начальник управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Тимофей Нижегородцев.
"Мы сайты привязываем к аптеке, предлагаем, по крайней мере, депутатам привязать сайты к аптеке. Мы говорим о том, что аптека, находящаяся в границах муниципального района, только там будет обслуживать население, если речь идет о доставке", - сказал Нижегородцев.
Кроме того, ассортимент сайта должен соответствовать ассортименту аптеки, добавил он.
Нижегородцев также напомнил, что в ряде стран, где интернет-торговля рецептурными лекарствами разрешена, существует проблема неконтролируемого использования медикаментов.
"Это одна из основных проблем у них на рынке, потому что население получает доступ к рецептурным лекарственным препаратам. Используют их по своему усмотрению, и это приводит к не очень хорошим последствиям. У них примерно 100 тыс. смертей регистрируется каждый год по причине неправильного применения препаратов. У нас вообще нет такой причины смертности. У нас такого учета даже нет. А там, где есть, это серьезная проблема. Правительство постаралось вот это решить", - отметил он.
Согласно действующему законодательству, продажа медикаментов напрямую через интернет запрещена. Законодательство разрешает заказывать лекарства на сайте фармацевтической организации, но забирать заказ покупателю приходится самому. В конце июня руководитель департамента лекарственного обеспечения и медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина сообщила ТАСС, что законопроект об интернет-продаже лекарств был доработан и отправлен в правительство.
Принципиальным в обновленном законопроекте, по ее словам, стал момент, фиксирующий право на интернет-торговлю только для стационарных, лицензированных аптечных организаций. Это необходимо для того, чтобы при необходимости потребитель мог предъявить претензии. Максимкина отмечала, что доработанный документ не будет предполагать интернет-продажу препаратов, которые отпускаются по рецепту врача, однако в дальнейшем в законопроект могут быть включены и рецептурные лекарства.