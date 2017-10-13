Завод специальных подшипников открыт в Вологодской области

Ким: Илюмжинов остается главой FIDE, призывы к его неучастию в выборах бессмысленныСпорт 13 октября, 18:39
Газзаев: сборной России не нужно бояться команд Испании и АргентиныСпорт 13 октября, 18:30
Украина подала в ВТО третий иск против РоссииЭкономика и бизнес 13 октября, 18:29
Заболотный: сборная России получит огромный опыт в матчах с командами Испании и АргентиныСпорт 13 октября, 18:20
ЧМ-2019 по бенди, перенесенный из Иркутска, пройдет в шведском ВенерсборгеСпорт 13 октября, 18:04
Сбербанк готов оказать помощь крупным компаниям при вхождении на рынок СКФОСеверный Кавказ 13 октября, 18:01
Награждены победители конкурса ИТ-компаний GoTech 2017Новости партнеров 13 октября, 17:57
Вице-президент РФС: аргентинцы и испанцы сыграют со сборной России сильнейшими составамиСпорт 13 октября, 17:56
Эксперты: нехватка кадров и недостаток сырья тормозят развитие виноделия на СтавропольеСеверный Кавказ 13 октября, 17:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Новый завод по производству специальных подшипников мощностью 250 тыс. единиц продукции в год открыт в Вологодской области. Он позволит восполнить утраченные в постсоветский период технологии изготовления высокоточных и малошумных подшипников для нужд военно- промышленного комплекса и гражданских отраслей, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора Вологодской области.
"Запуск завода - большое событие для города Вологда, области и всей машиностроительной отрасли Российской Федерации. Производство подшипников на территории региона имеет особую значимость, так как каждый четвертый подшипник в нашей стране производится в области. Благодаря открытию нового производства эти показатели изменятся в большую сторону", - процитировала вологодского губернатора Олега Кувшинникова его пресс-служба.
Как отметил генеральный директор Вологодского завода специальных подшипников (ООО "ВЗСП") Александр Голец, запущенному производству нет аналогов в России. "Лучшее оборудование, самые современные технологии. Два новых производственных цеха обеспечат высококвалифицированными рабочими местами 250 человек и позволят ежегодно выпускать около 250 тыс. подшипников на общую сумму более 800 млн рублей", - сказал гендиректор.
Строительство нового производства на базе предприятия, действующего с 2009 года, началось в 2014 году. Общий размер инвестиций в основные фонды составил 2,7 млрд рублей. Предприятию оказывалась комплексная поддержка Минпромторга России, федерального Фонда развития промышленности, Корпорации МСП, банка ВТБ, который открыл кредитную линию в объеме 960 млн рублей, и правительства Вологодской области.
Приказом Минпромторга проект был включен в перечень комплексных инвестпроектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности, что позволило предприятию получить льготу в 2,3 млн рублей. Завод стал одним из первых проектов, получивших финансирование Фонда развития промышленности в размере 500 млн рублей.
"Доля российских производителей подшипников на отечественном рынке не превышает 40%, основные объемы продукции поставляются из Германии, США, Японии, Франции, Словакии и Китая. Мы рады, что новое производство позволит в значительной степени восполнить утраченные в постсоветский период технологии и снизить долю импорта на 7%. Подчеркну, что более 50% продукции будет поставляться российским производителям авиатехники, 20% - судостроителям, 15% - станкостроителям", - сказал директор ФРП Роман Петруца, привела его слова пресс-служба фонда.