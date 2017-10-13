Завод специальных подшипников открыт в Вологодской области

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Новый завод по производству специальных подшипников мощностью 250 тыс. единиц продукции в год открыт в Вологодской области. Он позволит восполнить утраченные в постсоветский период технологии изготовления высокоточных и малошумных подшипников для нужд военно- промышленного комплекса и гражданских отраслей, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора Вологодской области.

"Запуск завода - большое событие для города Вологда, области и всей машиностроительной отрасли Российской Федерации. Производство подшипников на территории региона имеет особую значимость, так как каждый четвертый подшипник в нашей стране производится в области. Благодаря открытию нового производства эти показатели изменятся в большую сторону", - процитировала вологодского губернатора Олега Кувшинникова его пресс-служба.

Как отметил генеральный директор Вологодского завода специальных подшипников (ООО "ВЗСП") Александр Голец, запущенному производству нет аналогов в России. "Лучшее оборудование, самые современные технологии. Два новых производственных цеха обеспечат высококвалифицированными рабочими местами 250 человек и позволят ежегодно выпускать около 250 тыс. подшипников на общую сумму более 800 млн рублей", - сказал гендиректор.

Строительство нового производства на базе предприятия, действующего с 2009 года, началось в 2014 году. Общий размер инвестиций в основные фонды составил 2,7 млрд рублей. Предприятию оказывалась комплексная поддержка Минпромторга России, федерального Фонда развития промышленности, Корпорации МСП, банка ВТБ, который открыл кредитную линию в объеме 960 млн рублей, и правительства Вологодской области.

Приказом Минпромторга проект был включен в перечень комплексных инвестпроектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности, что позволило предприятию получить льготу в 2,3 млн рублей. Завод стал одним из первых проектов, получивших финансирование Фонда развития промышленности в размере 500 млн рублей.

"Доля российских производителей подшипников на отечественном рынке не превышает 40%, основные объемы продукции поставляются из Германии, США, Японии, Франции, Словакии и Китая. Мы рады, что новое производство позволит в значительной степени восполнить утраченные в постсоветский период технологии и снизить долю импорта на 7%. Подчеркну, что более 50% продукции будет поставляться российским производителям авиатехники, 20% - судостроителям, 15% - станкостроителям", - сказал директор ФРП Роман Петруца, привела его слова пресс-служба фонда.