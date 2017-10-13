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"Газпром" должен представить ЕК доработанные предложения по антимонопольному делу

Экономика и бизнес
13 октября, 17:46 UTC+3 Ася Арутюнян, Денис Дубровин

Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Рикардо Кардосо по итогам переговоров замглавы компании Александра Медведева и еврокомиссара по конкуренции Маргрете Вестагер

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© Петр Ковалев/ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. "Газпром" должен представить ЕК доработанные предложения по урегулированию европейского антимонопольного расследования, цель которого - обеспечить свободный поток газа по конкурентным ценам в Центральную и Восточную Европу. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Еврокомиссии Рикардо Кардосо по итогам переговоров замглавы компании Александра Медведева и еврокомиссара по конкуренции Маргрете Вестагер.

"Мы достигли сегодня хорошего прогресса на встрече с "Газпромом" по обсуждению результатов рыночных тестов и обеспечения выполнения требований Еврокомиссии, в частности, чтобы обеспечить свободный поток газа по конкурентным ценам в Центральную и Восточную Европу. Наши консультации с "Газпромом" продолжаются, и на этой основе "Газпром" должен будет сначала представить свои доработанные предложения по обязательствам [для выполнения этих целей]. Таким образом, впереди еще предстоит работа", - сказал он.

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