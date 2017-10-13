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Федеральный бюджет выделит Владимирской области на благоустройство городов 350 млн рублей

Экономика и бизнес
13 октября, 18:19 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 13, октября. /ТАСС

В 2017 году в программе приняли участие 13 муниципальных образований области

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ВЛАДИМИР, 13 октября. /ТАСС/. Объем средств, выделяемых Владимирской области из федерального бюджета в 2018 году на проект "Формирование комфортной городской среды", увеличится на четверть - до 350 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба областной администрации.

"В 2018 году на реализацию проекта во Владимирской области будет выделено почти 447 млн рублей: 350 млн рублей - из федерального бюджета, 43 млн рублей - из областного бюджета и 52,8 млн составят средства местных бюджетов", - говорится в сообщении.

В 2017 году регион получил из федерального бюджета 282 млн рублей на формирование современной городской среды, и еще 11,9 млн - на обустройство городских парков.

В 2017 году в программе приняли участие 13 муниципальных образований региона, а в следующем году мероприятия в рамках проекта будут реализованы уже в 71 муниципальном образовании.

Проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется в России с 2017 года. В городах и поселках с населением больше 1 тыс. человек приведут в порядок городские дворы и общественные зоны - центральные улицы, площади, скверы. В 2017-2018 годах на эти цели из федерального бюджета регионам выделяется около 50 млрд рублей.

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