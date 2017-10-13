Украина подала в ВТО третий иск против России

Ким: Илюмжинов остается главой FIDE, призывы к его неучастию в выборах бессмысленныСпорт 13 октября, 18:39
Газзаев: сборной России не нужно бояться команд Испании и АргентиныСпорт 13 октября, 18:30
Украина подала в ВТО третий иск против РоссииЭкономика и бизнес 13 октября, 18:29
Заболотный: сборная России получит огромный опыт в матчах с командами Испании и АргентиныСпорт 13 октября, 18:20
ЧМ-2019 по бенди, перенесенный из Иркутска, пройдет в шведском ВенерсборгеСпорт 13 октября, 18:04
Сбербанк готов оказать помощь крупным компаниям при вхождении на рынок СКФОСеверный Кавказ 13 октября, 18:01
Награждены победители конкурса ИТ-компаний GoTech 2017Новости партнеров 13 октября, 17:57
Вице-президент РФС: аргентинцы и испанцы сыграют со сборной России сильнейшими составамиСпорт 13 октября, 17:56
Эксперты: нехватка кадров и недостаток сырья тормозят развитие виноделия на СтавропольеСеверный Кавказ 13 октября, 17:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Украина направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) третий иск в отношении России из-за ограничения импорта украинских соков, пива, кондитерских изделий.
Об этом сообщила в пятницу пресс-служба украинского Министерства экономического развития и торговли.
"Сегодня, 13 октября, Украина направила требование о проведении консультаций с Российской Федерацией относительно ограничительных мер в отношении импорта соков, пива и пивных напитков, кондитерских изделий, обоев", - говорится в сообщении ведомства.
По мнению Минкэкономразвития, ограничение импорта не соответствует обязательствам "Протокола о вступлении Российской Федерации в ВТО, а также положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года, Соглашения об упрощении процедур торговли, Соглашения о технических барьерах в торговле и Соглашения о применении санитарных и фитосанитарных мер".