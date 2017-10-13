Украина подала в ВТО третий иск против России

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Украина направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) третий иск в отношении России из-за ограничения импорта украинских соков, пива, кондитерских изделий.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба украинского Министерства экономического развития и торговли.

"Сегодня, 13 октября, Украина направила требование о проведении консультаций с Российской Федерацией относительно ограничительных мер в отношении импорта соков, пива и пивных напитков, кондитерских изделий, обоев", - говорится в сообщении ведомства.

По мнению Минкэкономразвития, ограничение импорта не соответствует обязательствам "Протокола о вступлении Российской Федерации в ВТО, а также положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года, Соглашения об упрощении процедур торговли, Соглашения о технических барьерах в торговле и Соглашения о применении санитарных и фитосанитарных мер".