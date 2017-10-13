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Саратовская область и Финляндия хотят расширить экономические и научно-технические связи

Экономика и бизнес
13 октября, 18:33 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 13, октября. /ТАСС

После заключения соглашений о сотрудничестве ожидается увеличение товарооборота между странами

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САРАТОВ, 13 октября. /ТАСС/. Центр поддержки экспорта Саратовской области заключил два соглашения о сотрудничестве с Финляндией. Ожидается, что соглашения помогут увеличить поток экспорта за границу и будут способствовать привлечению инвестиций в Саратовскую область, сообщила ТАСС пресс-секретарь Министерства инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области Татьяна Роготова.

"В рамках первого соглашения рассчитывается расширить торговые, экономические и научно-технические связи между предприятиями Саратовской области и Финляндской республикой. В рамках второго планируется оказать содействие финским компаниям, которые захотят реализовать инвестпроекты на территории региона", - сказала Роготова.

Она уточнила, что на данный момент поставки в Финляндию осуществляют два саратовских предприятия, оба занимаются производством удобрений. Ожидается, что после заключения соглашений список компаний расширится, товарооборот между странами увеличится.

"За несколько дней в Хельсинки мы смогли получить важные партнерские контакты, обсудить перспективы российско-финского сотрудничества. С нашей стороны есть условия и возможности для входа продуктов региона на финский рынок. Также мы заинтересованы в привлечении финских компаний для реализации инвестиционных проектов в нашей области", - добавила директор Центра поддержки экспорта Саратовской области Натальей Корниенко.

Бизнес-миссия в Хельсинки из Саратовской области стартовала 9 октября. В рамках миссии заключено два соглашения о сотрудничестве между Финско-российской торговой палатой (Финляндская Республика), Центральной торговой палатой Финляндии и Центром поддержки экспорта Саратовской области (РФ). АНО "Центр поддержки экспорта Саратовской области" создан в 2017 году региональной Торгово-промышленной палатой совместно с областным комитетом инвестиционной политики и имущественных отношений и Министерством инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области. Цель организации - расширение географии экспорта и поддержка экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.

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