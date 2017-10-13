Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ утвердил план мер по предупреждению банкротства Бинбанка

Экономика и бизнес
13 октября, 18:39 UTC+3 МОСКВА 13, октября. /ТАСС

В частности, в документе предусмотрена докапитализация банка и предоставление ему средств на поддержание ликвидности

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Банк России утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Бинбанка, говорится в сообщении регулятора.

Смотрите также

Что нужно знать о проблемах Бинбанка

План, в частности, предусматривает докапитализацию банка и предоставление ему средств на поддержание ликвидности. Это "повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации", отметили в ЦБ РФ.

20 сентября стало известно, что основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов обратился к ЦБ РФ с просьбой рассмотреть возможность санации банка через Фонд консолидации банковского сектора. Бизнесмен признался, что не рассчитал бизнес-силы. По его словам, проблемы Рост банка, взятого на санацию, и МДМ банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось. ЦБ объявил о санации Бинбанка силами Фонда консолидации и назначил в банк временную администрацию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Бинбанка
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гознак прокомментировал претензии к изображению Сахалина на новых купюрах в 2000 рублей
2
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
3
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
4
CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии
5
Украина подала в ВТО третий иск против России
6
США внесли в санкционный список КСИР Ирана
7
Трамп хочет создать механизмы автоматического возврата санкций против Ирана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама