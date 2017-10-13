ЦБ утвердил план мер по предупреждению банкротства Бинбанка

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Банк России утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Бинбанка, говорится в сообщении регулятора.
План, в частности, предусматривает докапитализацию банка и предоставление ему средств на поддержание ликвидности. Это "повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации", отметили в ЦБ РФ.
20 сентября стало известно, что основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов обратился к ЦБ РФ с просьбой рассмотреть возможность санации банка через Фонд консолидации банковского сектора. Бизнесмен признался, что не рассчитал бизнес-силы. По его словам, проблемы Рост банка, взятого на санацию, и МДМ банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось. ЦБ объявил о санации Бинбанка силами Фонда консолидации и назначил в банк временную администрацию.