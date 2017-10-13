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Гознак прокомментировал претензии к изображению Сахалина на новых купюрах в 2000 рублей

Экономика и бизнес
13 октября, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Ранее некоторые СМИ сообщили, что на презентованной 12 октября купюре остров якобы соединен перешейком с материковой частью и таким образом выглядит как полуостров

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Гознак опроверг ошибку в изображении острова Сахалина на новых купюрах номиналом 2000 рублей, заявив, что остров на купюре отделен от материка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что на презентованной 12 октября купюре номиналом 2000 рублей Сахалин якобы соединен перешейком с материковой частью и таким образом выглядит как полуостров.

"Ширина пролива Невельского между материком и островом Сахалин составляет 7,3 км. В масштабе изображения на банкноте номиналом 2000 рублей это составит около восьми сотых одного мм. Тем не менее в дизайне банкнот и полиграфическом исполнении обеспечено изображение пролива Невельского и Амурского лимана. В дизайне банкноты географическое изображение материка и островов нашей страны выделено белым контуром, необходимым для более четкого восприятия изображения на банкноте в целом. В местах изображения узких проливов белые контуры материка и острова сливаются. Это не мешает видеть, что зеленые изображения материка и острова Сахалин не соединяются друг с другом", - пояснили в Гознаке.

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Владивосток - 2000: что конкретно будет изображено на новых российских банкнотах

Ранее на пресс-конференции в ТАСС председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук представили новые банкноты номиналом 200 рублей и 2000 рублей, которые должны поступить в обращение до конца 2017 года.

Купюры в 200 рублей стали уже третьим общегосударственным выпуском банкнот такого номинала в истории СССР и современной России.

Символы для новых банкнот выбраны по итогам открытого голосования по всей России. На купюре в 200 рублей изображены символы Севастополя - памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, на банкноте в 2000 рублей изображены символы Дальнего Востока - мост на остров Русский и космодром Восточный.

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