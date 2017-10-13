В УФАС отметили быстрые темпы развития и недостаточную прозрачность шерстяного рынка КЧР

ЧЕРКЕССК, 13 октября. /ТАСС/. Бизнес Карачаево-Черкесии (КЧР) имеет большой опыт производства трикотажных изделий, шерстяной рынок республики развивается стремительно, однако ему недостает прозрачности. Такое мнение высказал ТАСС руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Амин Уракчиев.

"Шерстяной рынок в республике здоров, развивается стремительно, но недостаточно прозрачен. Жители КЧР исторически занимались производством и продажей трикотажных изделий, и сфера их деятельности не ограничивалась границами автономии. Их можно было встретить на всех рынках СССР, граждане которого страдали от дефицита", - сказал он.

Руководитель антимонопольного управления отметил, что в 1987 году, когда были приняты законы СССР "О кооперации" и "Об индивидуальной трудовой деятельности", в КЧР было зарегистрировано беспрецедентное количество предпринимателей. "По количеству кооперативов на душу населения она (Карачаево-Черкесская Республика - прим. ТАСС) превосходила все республики Советского Союза. В те годы резко повысилось производство овец и всего того, что способствует производству изделий из шерсти. С того времени прошло 30 лет, отрасль выжила и до сих пор работает - может быть, не столь прибыльно, но этот сегмент рынка вполне здоров", - добавил Уракчиев.

По его мнению, секрет успеха - в востребованности недорогих и качественных трикотажных изделий и умении предпринимателей работать в любых условиях. "Предпринимателей отличает умение приспосабливаться, выстраивать свою стратегию так, чтобы работать в любых условиях и сохранять свой бизнес. Поэтому неудивительно, что наши мастерицы, как и прежде, каждый сезон поставляют свои изделия на рынки России и за ее пределы", - подчеркнул собеседник агентства.

В настоящее время в республике реализуется крупный инвестиционный проект ООО "Квест-А" по строительству шерстеперерабатывающей фабрики полного цикла. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов презентовал его председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву на выставке "Золотая осень", которая прошла в начале октября на ВДНХ в Москве. Потребность республики в пряже, по данным специалистов, составляет более 9 тысяч тонн в год, сейчас "Квест-А" удовлетворяет ее примерно на 30%.