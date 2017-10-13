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Костин оценил потери ВТБ от списания 10% акций "Открытия" в 7 млрд рублей

Экономика и бизнес
13 октября, 20:46 UTC+3

Глава банка отметил, что списание пакета акций должно произойти до конца года

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Президент - председатель правления, член наблюдательного совета, член комитета по стратегии и корпоративному управлению ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин

Президент - председатель правления, член наблюдательного совета, член комитета по стратегии и корпоративному управлению ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Банк ВТБ спишет свой десятипроцентный пакет в холдинге "Открытие" до конца 2017 года, при этом потери банка составят 7 млрд рублей. Об этом глава банка Андрей Костин рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" в пятницу.

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"Мы планируем до конца года списать (пакет), и выйдет примерно 7 млрд рублей. Это наши потери ", - сообщил Костин.

Он также выдвинул предложение продать санируемые банки на рынке или же передать их правительству, не оставляя Центральный банк в качестве акционера таких банков, поскольку подобная ситуация "вызывает конфликт интересов".

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