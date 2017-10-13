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Bloomberg: Qualcomm требует через суд запретить производство и продажу iPhone в КНР

Экономика и бизнес
13 октября, 21:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, октября. /ТАСС

В частности, компания обвинила Apple в незаконном использовании своих технологий при производстве iPhone

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НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Американская компания Qualcomm подала в суд в Китае на корпорацию Apple, обвинив ее в нарушении патентов и требуя запретить производство и продажу смартфонов iPhone на территории КНР. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

По его данным, соответствующий иск подан в суд в Пекине, рассматривающий случаи нарушения интеллектуальной собственности. В судебных документах Qualcomm, производящая компьютерные чипы и другие комплектующие, отмечает, что Apple при производстве iPhone нарушает ряд патентов.

"Apple применяет технологии, созданные Qualcomm, и не платит за них", - приводит агентство слова представителя компании со штаб-квартирой в Сан-Диего (штат Калифорния) Кристин Тримбл.

Как пишет агентство, речь идет, в частности, о технологиях, задействованных в сенсорных дисплеях, а также о системах управления энергопотреблением устройств. По словам Тримбл, данные изобретения являются лишь "несколькими примерами многих принадлежащих Qualcomm технологий, которые Apple использует для того, чтобы улучшить свои устройства и увеличить прибыль".

Блумберг отмечает, что иск был подан в Пекине 29 сентября. По данным агентства, судебные документы пока не обнародованы. Комментариев от Apple не поступало.

Китай является крупнейшим рынком смартфонов в мире. На территории данной страны также собирается большинство iPhone. В январе этого года Apple подала в США в суд на Qualcomm, обвинив ее в злоупотреблениях доминирующим положением на рынке. Apple утверждала, что Qualcomm требовала от нее слишком высокую плату за предоставление лицензий на использование своих патентов.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, ноутбуки MacBook, настольные компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $800 млрд. Qualcomm является производителем различных комплектующих для мобильных устройств, а также одним из ключевых поставщиков чипов для Apple.

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