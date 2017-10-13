Козак поручил Минфину проработать вопрос поправок в бюджетный кодекс по СРП "Сахалин-2"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Министерству финансов РФ проработать вопрос изменений в бюджетное законодательство, которые касаются перераспределения налога на прибыль по соглашению о разделе продукции (СРП) по проекту "Сахалин-2". Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель вице-премьера Илья Джус.

"Он [Дмитрий Козак] поручил Минфину проработать вопрос <...>, сейчас предложений много", - сказал он.

При этом Джус отметил, что на данный момент обсуждаются разные варианты перераспределения налога на прибыль в региональный и федеральный бюджет. "Обсуждаются разные варианты, решение еще не принято", - пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что правительство РФ намерено внести поправки в действующее бюджетное законодательство, предусматривающие перераспределение налога на прибыль от действующего с 1994 года соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2". В настоящее время 75% налоговых поступлений идет в казну Сахалинской области, 25% - в федеральный бюджет. Правительство предлагает наоборот - 75% отправлять в федеральную казну, а 25% оставлять в региональной.

Как следует из сопроводительных документов к проекту бюджета на 2018-2019 годы, предусмотрен доход от СРП по проекту "Сахалин-2" на 2018-2020 годы"в объеме превышения роялти на нефть над суммами роялти на газ, поставляемый в Дальневосточный федеральный округ - 2,284,9 млрд рублей, 2,263,8 млрд руб. и 3,438,7 млрд рублей соответственно".

Позиция Сахалина

Как сообщалось 10 октября, Сахалинская областная Дума подготовила отрицательное заключение на поправки в федеральный бюджет и предлагает изменить нормативы отчислений по соглашению о разделе продукции. Такое заключение единогласно поддержали 16 присутствующих на заседании депутатов. В соответствии с действующим порядком на проект бюджета должны дать заключения все законодательные органы субъектов РФ.

По данным пресс-службы региональной Думы, законопроект о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг. в облдуму поступил 6 октября.

Парламентарии региона предложили пересмотреть прогнозируемый общий объем доходов российской казны с учетом норматива отчислений налога на прибыль организаций при выполнении СРП по проекту "Сахалин-2" для федерального бюджета в размере 25%.

По данным Сахалинской Думы, в случае снижения норматива отчислений от налога на прибыль при выполнении СРП по проекту "Сахалин-2" регион вынужден будет сократить финансирование всех 25 областных госпрограмм. Кроме того, под угрозой окажется реализация геополитически важной федеральной целевой программы по социально- экономическому развитию Курильских островов на 2016-2025 годы, которая в значительной степени финансируется из регионального бюджета.