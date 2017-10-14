Кабмин одобрил соглашение о сотрудничестве с Китаем в разработке Ключевского месторождения

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект соглашения с правительством Китая о разработке Ключевского золоторудного месторождения. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина в субботу.
"Соглашение закрепляет условия, позволяющие компании China National Gold Group Hong Kong Limited... или другой компании, находящейся под ее 100-процентным контролем (прямым или косвенным), приобрести не менее 60% и не более 70% голосующих акций акционерного общества "Рудник "Западная - Ключи" в целях создания благоприятных условий для инвестиционного сотрудничества при реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения", - говорится в справке к документу.
Соглашение предусматривает обязательное производство драгоценных металлов на территории России. Отмечается, что реализация данного проекта позволит создать около тысячи рабочих мест в основном производстве и порядка двух тысяч - в смежных сферах, а также приросту налоговых доходов в бюджет страны.