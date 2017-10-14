Россия предложила принять решение по изменению квот МВФ без длительных дискуссий

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. России на заседании Международного валютно-финансового комитета Совета управляющих Международным валютным фондом (МВФ) предложила принять "командирское" решение по изменению формулы по расчету квот. В частности, РФ предложила разово сместить доли участия в фонде в пользу развивающихся стран и исходя из этого вывести новую формулу. Об этом журналистам сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Разногласия, которые сегодня существуют, надо сблизить. Существуют два способа - это командирское решение, которое мы предложили, либо долгий, может быть, длящийся годами процесс", - сказал Силуанов. Министр напомнил, что сегодня соотношение развивающихся и развитых стран - участниц МВФ по факту примерно равно, а по действующей формуле разница между развитыми и развивающимися странами составляет 7,5 п. п. в пользу развитых.

"Мы предложили, как это было и в 2012 году в Сеуле, сделать разовое смещение долей участия в капитале фонда в пользу развивающихся стран на N-ую величину, которую надо будет обговорить. А потом уже рассчитывать и формулу. Потому что в формуле очень много показателей, которые были сделаны абсолютно таким же образом - под конкретное командирское решение, которое было принято рядом наиболее крупных акционеров фонда", - пояснил Силуанов.

Он добавил, что попросил российскую дирекцию в Вашингтоне продолжить обсуждение этого вопроса именно в таком ключе. "Иначе мы не найдем какого-то решения", - считает министр.

Силуанов добавил, что достичь компромиссного решения по 15-ому пересмотру квот в ближайшей перспективе не получиться. "Очень много разногласий по самой формуле. В первую очередь в действующей формуле заинтересованы малые европейские государства, которые позиционируют себя с открытой экономикой и получают больше преимуществ и преференций. Мы, естественно, выступаем за то, чтобы в большей степени оценивать участие государства в мировой экономике по ВВП", - добавил российский министр.

Реформа квоты

Решение о реформе квот и увеличении уставного капитала МВФ было принято еще в 2010 году на саммите "Группы двадцати" в Сеуле, но вступление новых правил в силу долго откладывалось из-за позиции конгресса США. Только в декабре 2016 года конгресс ратифицировал так называемый 14-й общий пересмотр квот МВФ, предполагающий перераспределение квот в пользу стран с переходной и развивающейся экономикой. По новым правилам у Китая национальная квота достигла 6,4%, у России и Индии - по 2,7%, у Бразилии - 2,3%, у ЮАР - 0,6%. В сумме получается 14,7% против 11,5% ранее.

Действующая формула расчета квот в МВФ состоит из четырех компонентов: ВВП, открытость экономики, изменчивость (вариативность или вариабильность) экономики и международные резервы страны. Их вес - 50%, 30%, 15% и 5% соответственно.