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Образцы новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей презентовали в Оренбурге

Экономика и бизнес
14 октября, 11:52 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 14, октября. /ТАСС

Купюры начали вводит в обращение с 12 октября

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ОРЕНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. ЦБ презентовал в субботу образцы новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей в Оренбурге в рамках Дня открытых дверей в отделении Уральского главного управления Банка России по Оренбургской области.

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"Одно из новшеств - на новых банкнотах изображен герб России, есть световое изображение номинала при наклоне", - рассказал журналистам и первым посетителям ведущий эксперт отделения по исследованию денежных знаков Рафаиль Садыков.

Посетителям Дня открытых дверей демонстрируют, как с помощью специальной аппаратуры проверить подлинность купюр, показывают коллекции российских денег дореволюционного периода и современные коллекционные банковские монеты. У детей есть возможность сложить пазлы из огромных "денег", разгадать тематические кроссворды и изучить устройство настоящего инкассаторского автомобиля.

Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей будут вводиться в обращение поэтапно с 12 октября, в массовое обращение они должны поступить до конца 2017 года. На купюре в 200 рублей изображены символы Севастополя - памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, на банкноте в 2000 рублей символы Дальнего Востока - мост на остров Русский и космодром Восточный. Символы для новых банкнот выбраны по итогам открытого голосования, которое прошло по всей России.

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Презентации купюр номиналом 200 и 2000 рублей пройдут в семи отделениях ЦБ в СКФО

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