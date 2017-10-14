Минсельхоз прорабатывает увеличение пошлины на виноматериалы в три раза через пять лет

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АБРАУ-ДЮРСО /Краснодарский край/, 14 октября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ совместно с Министерством финансов прорабатывает увеличение пошлины на виноматериалы в три раза через пять лет. Об этом сообщил глава Минсельхоза Александр Ткачев, выступая на Всероссийском саммите виноделов.
"Мы [Минсельхоз] с Минфином проработали, в течение пяти-семи лет государство должно дать импульс, сигнал о том, что через пять лет мы утроим пошлину на виноматериалы", - заявил он.
По его словам, отечественные виноделы должны двигаться в сторону создания питомников и выращивания собственного винограда.
"Постепенно нам нужно отучать наших виноделов от этой халявы (дешевых виноматериалов - прим. ТАСС), я прошу прощения за выражение", - отметил Ткачев.
Пошлина составляет 12,5% на ввозимый объем.
Ткачев также добавил, что площадь российских виноградников в ближайшие пять лет вырастет более чем в два раза.
"Мы видим перспективу, мы видим наше будущее - через пять лет мы будем иметь площади порядка 170-200 тыс. гектаров [виноградников], сегодня - 90 тысяч гектаров", - сказал он.
Министр отметил, что готов услышать каждое предложение и найти поддержку для развития отрасли не только в министерстве, но и на уровне правительства. По его словам, в мире 7,5 млн гектаров винограда, половина из них - Франция, Испания, Италия, Китай.
"Китай на ровном [месте] сделал почти всех - там будет 1,5 млн гектара, я вас уверяю. Они потребляют активно и вино из Европы, и из Нового света", - отметил Ткачев.
Ранее министр сообщал, что через пять лет Россия сможет полностью заместить импорт на рынке яблок, груш и винограда. По его словам, в этом году площадь закладки садов превысит 15 тыс. гектаров, а виноградников - 5 тыс. гектаров.