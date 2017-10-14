Губернатор Новгородской области пообещал создать благоприятные условия для бизнеса

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Новгородский губернатор Андрей Никитин заявил в субботу на церемонии вступления в должность главы региона, что создаст благоприятные условия для ведения бизнеса в Новгородской области.

"Будем привлекать инвестиции, строить и модернизировать предприятия, формировать удобные промышленные площадки, понятную и четкую систему льгот, оказывать всемерное содействие малому бизнесу в производстве, сельском хозяйстве, туризме и сфере услуг", - сказал он.

Никитин подчеркнул, что по условиям ведения бизнеса Новгородская область должна стать одной из лучших в России.

"У нас формируется новое поколение предпринимателей. Они берутся за крупные, значимые проекты в промышленности, сельском хозяйстве и других секторах, создают рабочие места, обеспечивают налоговые поступления. Задача власти - гарантировать им максимально благоприятные, лучшие условия", - сказал губернатор.

Глава региона обратил внимание и на поддержку молодежных инициатив во всех сферах, пообещав серьезно укрепить образовательную базу и создать условия для приобретения жилья, сформировать новые престижные рабочие места. "Чтобы добиться успеха, нам предстоит расширить пространство свободы для людей, для их деловой, социальной и гражданской инициативы", - отметил он. Губернатор также заявил о поддержке добровольчества и поискового движения в регионе.