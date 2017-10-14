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Ткачев: новые меры Турции в аграрной сфере будут обсуждаться на межправкомиссии в Казани

Экономика и бизнес
14 октября, 15:06 UTC+3 край/ 14, октября. /ТАСС

Турция 9 октября ввела дополнительные требования на ввоз сельхозпродукции из России, согласно которым необходимо дополнительно заверять счета-фактуры

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АБРАУ-ДЮРСО /Краснодарский край/, 14 октября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ планирует поднять на заседании российско-турецкой межправительственной комиссии в Казани 20 октября вопрос введения Анкарой дополнительных мер в отношении поставок сельскохозяйственной продукции из России. Об этом сообщил журналистам в субботу глава министерства Александр Ткачев в кулуарах Всероссийского саммита виноделов.

"Минсельхоз намерен обсудить на предстоящей межправкомиссии с Турцией вопрос введения дополнительных мер турецкой стороной на поставки нашей сельхозпродукции", - сказал министр.

Турция 9 октября ввела дополнительные требования на ввоз сельхозпродукции из России. Теперь экспортеры, поставляющие нерафинированное подсолнечное масло, кукурузу, сухой горох, неошелушенный рис, жмых подсолнечника и твердую пшеницу, обязаны будут дополнительно заверять счета-фактуры.

В среду, 11 октября, заявил, что Россия будет принимать ответные меры. По его словам, в случае продолжения такой турецкой политики российская сторона будет "адекватно реагировать на тот же импорт овощей, цитрусовых, мандаринов и апельсинов".

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