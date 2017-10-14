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Минфин не планирует выпуск ОФЗ в юанях до конца года

Экономика и бизнес
14 октября, 17:12 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, октября. /ТАСС

Ранее Антон Силуанов заявлял, что Минфин заинтересован в создании долгосрочного инструмента по выпуску ОФЗ в юанях для диверсификации внешних займов

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ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Минфин России не планирует до конца года производить выпуск облигаций федерального заема (ОФЗ), номинированных в юанях. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"До конца года не планируется. Нет необходимости", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Силуанов заявлял, что Минфин России заинтересован в создании долгосрочного инструмента по выпуску ОФЗ в юанях для диверсификации внешних займов. Он подчеркивал, что это должен быть не разовый выпуск, а постоянно действующие объемы заимствований в бумагах РФ.

В июне источник в российской делегации на встрече министров финансов стран БРИКС сообщил ТАСС, что китайская сторона пока не готова идти на схему, предполагающую создание стабильного инструмента по выпуску ОФЗ в юанях, а предлагает сделать для начала пилотный выпуск.

Китайские власти в последнее время предпринимают целый ряд мер, чтобы ограничить операции на своих рынках для предотвращения оттока капитала и снижения волатильности. В феврале руководитель департамента госдолга Минфина Константин Вышковский подтверждал намерение выпустить ОФЗ в юанях в течение 2017 года. Однако, по его словам, сроки реализации этих планов зависят от "политической воли" правительства КНР. Как отмечал ранее замминистра финансов Сергей Сторчак, Китай сейчас проводит курс на минимизацию оттока капиталов из национальной экономики.

Россия готовила в 2016 году размещение пилотного выпуска ОФЗ в юанях на Московской бирже на сумму, эквивалентную $1 млрд, но перенесла его из-за позиции китайских властей.

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