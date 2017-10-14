Силуанов: Россия может выйти на бездефицитный бюджет в 2019 году

Надаль требует €100 тыс. у экс-министра спорта Франции за обвинения в употреблении допингаСпорт 14 октября, 17:04
Костин: отношения РФ и США являются следствием проблем Трампа с американской элитойПолитика 14 октября, 16:41
Хохлов: "Динамо" в матче со "СКА-Хабаровском" ставило во главу угла результатСпорт 14 октября, 16:32
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче чемпионата АнглииСпорт 14 октября, 16:29
Агент македонца Яховича подтвердил, что зимой футболист может перейти в российский клубСпорт 14 октября, 16:25
Поддубский: "Динамо" победило "СКА-Хабаровск" за счет всплеска эмоций после смены тренераСпорт 14 октября, 16:21
"Динамо" обыграло "СКА-Хабаровск" в первом матче после назначения ХохловаСпорт 14 октября, 15:55
Парад-карнавал ВФМС-2017 стартовал в МосквеОбщество 14 октября, 15:24
ФТАР: ЧЕ по тяжелой атлетике пройдет в прежние сроки из-за желания Швеции провести турнирСпорт 14 октября, 15:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Минфин ожидает, что дефицит бюджета в 2017 году составит 2%, при этом на бездефицитный бюджет Россия может выйти в 2019-м. Об этом заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах ежегодной осенней встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда.
"Ожидаем, что оптимизация расходов и улучшение собираемости доходов позволят снизить дефицит федерального бюджета в 2017 году до 2% ВВП против первоначального целевого показателя 3,2%. В среднесрочной перспективе мы будем стремиться к дополнительной бюджетной консолидации, чтобы ликвидировать первичный дефицит федерального бюджета к 2019 году", - сказал министр.
Силуанов отметил, что правительство продолжает планировать бюджет, исходя из консервативного прогноза цены на нефть - $40 за баррель в ценах 2017 года. "Уровень государственного долга остается низким и в среднесрочной перспективе не превысит 20% ВВП", - добавил он.