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Силуанов: Россия может выйти на бездефицитный бюджет в 2019 году

Экономика и бизнес
14 октября, 17:13 дата обновления: 14 октября, 17:15 UTC+3

Минфин ожидает, что дефицит бюджета в 2017 году составит 2%

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ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Минфин ожидает, что дефицит бюджета в 2017 году составит 2%, при этом на бездефицитный бюджет Россия может выйти в 2019-м. Об этом заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах ежегодной осенней встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда.

"Ожидаем, что оптимизация расходов и улучшение собираемости доходов позволят снизить дефицит федерального бюджета в 2017 году до 2% ВВП против первоначального целевого показателя 3,2%. В среднесрочной перспективе мы будем стремиться к дополнительной бюджетной консолидации, чтобы ликвидировать первичный дефицит федерального бюджета к 2019 году", - сказал министр.

Силуанов отметил, что правительство продолжает планировать бюджет, исходя из консервативного прогноза цены на нефть - $40 за баррель в ценах 2017 года. "Уровень государственного долга остается низким и в среднесрочной перспективе не превысит 20% ВВП", - добавил он.

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