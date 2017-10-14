Силуанов: Россия может выйти на бездефицитный бюджет в 2019 году

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Минфин ожидает, что дефицит бюджета в 2017 году составит 2%, при этом на бездефицитный бюджет Россия может выйти в 2019-м. Об этом заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах ежегодной осенней встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда.

"Ожидаем, что оптимизация расходов и улучшение собираемости доходов позволят снизить дефицит федерального бюджета в 2017 году до 2% ВВП против первоначального целевого показателя 3,2%. В среднесрочной перспективе мы будем стремиться к дополнительной бюджетной консолидации, чтобы ликвидировать первичный дефицит федерального бюджета к 2019 году", - сказал министр.

Силуанов отметил, что правительство продолжает планировать бюджет, исходя из консервативного прогноза цены на нефть - $40 за баррель в ценах 2017 года. "Уровень государственного долга остается низким и в среднесрочной перспективе не превысит 20% ВВП", - добавил он.