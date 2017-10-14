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Силуанов: Сбербанк способен выплатить дивиденды по нормативу 50% прибыли по МСФО

Экономика и бизнес
14 октября, 17:32 UTC+3 ВАШИНГТОН 14, октября. /ТАСС

По словам министра финансов, пока консенсус по этому вопросу с ЦБ не найден

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ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Минфин считает, что Сбербанк имеет возможность выплачивать дивиденды в размере 50% прибыли по МСФО, но пока консенсус по этому вопросу с акционером - Центральным банком - не найден. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Мы считаем, что, в принципе, 50% - это вполне возможно для Сберегательного банка. У Сберегательного банка сейчас несколько иная позиция. Я думаю, что мы найдем консенсус по этому вопросу вместе с Центральным банком как акционером Сберегательного банка", - сказал министр.

По его словам, Сбербанк, так же как и другие компании и банки с государственным участием, должен придерживаться логики, которую государство проводит в части управления своими активами и отдачи от них.

"Действительно, при рассмотрении дивидендной политики по банкам нужно иметь в виду еще особенность, что надо соблюдать нормативы, в первую очередь достаточности капитала. Поэтому мы провели определенную дискуссию со Сберегательным банком в части того, чтобы при тех [прогнозируемых] сценариях развития событий текущего года и следующего года Сберегательный банк, выполняя все нормативы, мог бы обеспечить определенный уровень дивидендов государству", - добавил Силуанов. Он напомнил, что Сбербанк, по информации самой кредитной организации, в 2017 году получит одну из самых больших прибылей.

По мнению Минфина, дивиденды, в том числе, выступают элементом справедливой конкуренции. "Чего греха таить, Сберегательный банк, ВТБ, другие банки с преобладающей долей государственного участия имеют преимущество по сравнению с коммерческими банками и соответственно мы видим перетоки вкладов, перетоки депозитов. Население и компании ориентируются в первую очередь на банки с госучастием, поэтому с тем, чтобы такую конкуренцию выравнять, создать, мы считаем, что дивидендная политика также является одним из таких инструментов", - уверен глава министерства.

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