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Минфин надеется, что "Газпром" и "Транснефть" обяжут выплатить дивиденды по норме 50%

Экономика и бизнес
14 октября, 17:20 UTC+3 ВАШИНГТОН 14, октября. /ТАСС

Директивы правительства по дивидендам будут приниматься в следующем году, отметил глава ведомства Антон Силуанов

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ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Минфин РФ рассчитывает, что правительство сможет принять решение о выплате дивидендов "Газпрома" и "Транснефти" по общей для госкомпаний норме в 50% от прибыли по МСФО. Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Практически по всем компаниям, за исключением двух пока - [это] "Газпром" и "Транснефть", такие решения (по выплате дивидендов по норме 50% от прибыли по МСФО - прим. ТАСС) приняты, даже "Роснефть" готова будет заплатить 50% от прибыли в дивидендах. Поэтому мы движемся поступательно, надеемся, что и "Газпром", и "Транснефть" после всех рассмотрений ситуаций с инвестиционными программами этих компаний будут постепенно увеличивать долю своих дивидендов и правительство сможет принять решение об общем порядке получения дивидендов и от этих компаний", - сказал Силуанов.

Директивы правительства по дивидендам будут приниматься в следующем году, добавил он.

Глава Минфина сообщил, что будет общаться с Газпромом о необходимости сохранения инвестиционной составляющей. "Сейчас Счетная палата говорит о том, что [это] нереалистично, а мы будем смотреть. Мы считаем, что мы заложили свои планы, мы заложили туда общие подходы к уплате дивидендов, никаких других решений по 2018 году в части дивидендов "Газпрома" и "Транснефти" нет, будем обсуждать, будем объяснять, будем работать с этими компаниями", - добавил министр.

Ранее глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова сообщила, что считает нереалистичным объем доходов от дивидендов госкомпаний, заложенный Минфином в проект бюджета на 2018 год. Финансовое ведомство надеется получить в следующем году 460 млрд рублей в качестве дивидендов от компаний с государственным участием.

В октябре Минфин внес в Госудуму поправки в бюджет 2017 года, где провел корректировку объема доходов от дивидендов госкомпаний. Согласно новым расчетам Минфина, в 2017 году бюджет получит от дивидендов почти на 250 млрд рублей меньше запланированного объема.

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