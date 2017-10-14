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Минфин РФ подготовил условия реструктуризации долга Венесуэлы

Экономика и бизнес
14 октября, 17:22 UTC+3 ВАШИНГТОН 14, октября. /ТАСС

Антон Силуанов уточнил, что речь идет именно о реструктуризации и вариант списания долга не рассматривается

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ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Минфин России подготовил условия реструктуризации долга Венесуэлы перед РФ и ждет, когда в Каракасе парафируют соглашение. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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"Венесуэла обратилась к нам за реструктуризацией долга. Условия этой реструктуризации обсуждаются. Мы в целом с Министерством финансов такие условия выработали. Если венесуэльская сторона быстро сможет парафировать эти соглашения, есть все основания действительно до конца текущего года договориться и подписать условия реструктуризации", - сказал министр.

Он уточнил, что речь идет именно о реструктуризации и вариант списания долга не рассматривается.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что Каракас выполнит обязательства перед Москвой по погашению долга и не исключена реструктуризация.

РФ и Венесуэла ведут переговоры о реструктуризации долга в $1 млрд. Венесуэла не исполнила условия реструктуризации ее долга перед Россией, из-за чего бюджет недополучит 54 млрд рублей (около $1 млрд по текущему курсу) в 2017 году.

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