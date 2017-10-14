Минфин РФ подготовил условия реструктуризации долга Венесуэлы

Надаль требует €100 тыс. у экс-министра спорта Франции за обвинения в употреблении допингаСпорт 14 октября, 17:04
Костин: отношения РФ и США являются следствием проблем Трампа с американской элитойПолитика 14 октября, 16:41
Хохлов: "Динамо" в матче со "СКА-Хабаровском" ставило во главу угла результатСпорт 14 октября, 16:32
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче чемпионата АнглииСпорт 14 октября, 16:29
Агент македонца Яховича подтвердил, что зимой футболист может перейти в российский клубСпорт 14 октября, 16:25
Поддубский: "Динамо" победило "СКА-Хабаровск" за счет всплеска эмоций после смены тренераСпорт 14 октября, 16:21
"Динамо" обыграло "СКА-Хабаровск" в первом матче после назначения ХохловаСпорт 14 октября, 15:55
Парад-карнавал ВФМС-2017 стартовал в МосквеОбщество 14 октября, 15:24
ФТАР: ЧЕ по тяжелой атлетике пройдет в прежние сроки из-за желания Швеции провести турнирСпорт 14 октября, 15:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Минфин России подготовил условия реструктуризации долга Венесуэлы перед РФ и ждет, когда в Каракасе парафируют соглашение. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.
"Венесуэла обратилась к нам за реструктуризацией долга. Условия этой реструктуризации обсуждаются. Мы в целом с Министерством финансов такие условия выработали. Если венесуэльская сторона быстро сможет парафировать эти соглашения, есть все основания действительно до конца текущего года договориться и подписать условия реструктуризации", - сказал министр.
Он уточнил, что речь идет именно о реструктуризации и вариант списания долга не рассматривается.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что Каракас выполнит обязательства перед Москвой по погашению долга и не исключена реструктуризация.
РФ и Венесуэла ведут переговоры о реструктуризации долга в $1 млрд. Венесуэла не исполнила условия реструктуризации ее долга перед Россией, из-за чего бюджет недополучит 54 млрд рублей (около $1 млрд по текущему курсу) в 2017 году.