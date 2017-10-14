Орешкин прогнозирует рост цен на недвижимость в России

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ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что цены на недвижимость в России не росли последние 10 лет, поэтому цены должны начать расти как минимум темпами, близкими к инфляции.
"Если посмотреть среднюю цену по объявлениям, то она за 10 лет практически не изменилась. При этом доходы [населения] выросли, ставки по ипотеке серьезно упали. Поэтому соотношение ипотечного платежа со средней зарплатой по России очень сильно улучшилось. При этом, если сравнивать с другими развивающимися рынками, например, с Китаем, есть город Шанхай, где уровень зарплат примерно равен московскому, а недвижимость в три раза дороже, чем в Москве", - сказал он журналистам в кулуарах ежегодной осенней встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда.
Министр отметил, что в последний год цены на недвижимость снижались. "Цены должны начать восстанавливаться, они снижались последний год, они должны перейти к росту и, по крайней мере, соответствовать инфляционной динамике общей в экономике", - спрогнозировал Орешкин.
Глава МЭР добавил, что объем выдачи ипотеки в сентябре вырос на 40% к уровню прошлого года. "Я неоднократно говорил, что мы ожидаем очень сильную осень и последующие периоды с точки зрения выдачи ипотечных кредитов. Это даст большой такой толчок и в восстановлении строительного сектора, производства строительных материалов - тот фактор, который ближайшие кварталы будет очень серьезно поддерживать экономический рост", - подчеркнул он.
Министр отметил, что не видит риска возникновения пузыря на рынке недвижимости. По его словам, за последние 10 лет доходы населения выросли, а ставки по ипотеке снизились. При этом соотношение ипотечного платежа со средней зарплатой по России сильно улучшилось в сравнении с другими развивающимися рынками. "Поэтому здесь никаких рисков для возникновения пузырей на российском рынке недвижимости в ближайшие годы нет", - сказал он.