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Орешкин: замедление инфляции до 2,8% связано с монетарными, а не с временными факторами

Экономика и бизнес
14 октября, 17:46 UTC+3 ВАШИНГТОН 14, октября. /ТАСС

При этом Минэкономразвития не видит рисков сохранения тренда на дефляцию в октябре после дефляции в сентябре и августе

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ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Замедление инфляции до уровня существенно ниже таргета (4%), до 2,8%, связано с монетарными, а не с разовыми факторами, при этом Минэкономразвития не видит рисков сохранения тренда на дефляцию в октябре после дефляции в сентябре и августе. Об этом заявил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин в кулуарах ежегодной осенней встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда.

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"У нас инфляция должна быть стабильна в определенном диапазоне довольно узком от целевого значения в 4%. Значение в 2,8%, которое имеем сейчас, - это уже довольно серьезное отклонение. Временных факторов там нет, потому что практически все индикаторы по всем группам товаров находятся существенно ниже 4%. Не знаю, какие там могут быть временные факторы", - сказал он.

Орешкин отметил, что цены на продукты питания - это не единственный фактор, который растет ниже 4%. "Все основные инфляционные индикаторы находятся ниже 4%, в том числе и базовая инфляция. Базовая инфляция, ее месячные данные, очищенные от сезонности в годовом выражении, весь год находятся на уровне меньше 4%, каждый месяц в этом году. Если все показатели ниже [таргета], значит, это монетарные факторы", - добавил он.

Орешкин подчеркнул, что для экономики важно, чтобы инфляция была не только низкой, но и устойчивой. "Волатильность в любую сторону в этом смысле плоха. Поэтому серьезное отклонение, будь то в сторону понижения или повышения инфляции, не есть очень хорошо, потому что это затрудняет прогнозирование, затрудняет понимание того, как будет развиваться ситуация", - пояснил он.

Позиция ЦБ

Ранее первый зампред Центрального банка Ксения Юдаева заявила, что снижение инфляции до уровня ниже таргета связано с временными факторами. Кроме того, по ее словам, действия ЦБ влияют на инфляцию с лагом в год.

"Значит, ЦБ ошибся год назад", - пошутил Орешкин. При этом министр подчеркнул, что ЦБ справится с задачей. "Центробанк действует, на последнем заседании снизил ставку, то есть он реагирует на то, что происходит", - сказал он.

Минэкономразвития пока сохраняет прогноз по инфляции в 4% на 2018 год, добавил Орешкин.

"Ничего критичного сейчас нет, но просто если смотреть вперед, я это неоднократно говорил, сейчас работа ЦБ изменилась существенно. Она требует качественно более высокого уровня с точки зрения прогнозирования, оценки влияния политики на инфляцию, понимания всех этих процессов. Здесь нужно иметь гораздо более хорошее понимание влияния динамики инфляции, чтобы совершать правильные шаги. Пока ЦБ находится в перестройке перехода от дезинфляции к поддержанию инфляции на стабильно низком уровне", - добавил он.

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Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
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