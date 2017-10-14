Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЭР не ожидает существенного снижения курса рубля до конца года

Экономика и бизнес
14 октября, 17:51 UTC+3 ВАШИНГТОН 14, октября. /ТАСС

По словам Максима Орешкина, курс рубля близок к оценке основных фундаментальных факторов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ не ожидает существенного снижения курса рубля до конца 2017 года, несмотря на то, что министерство прогнозировало, что курс рубля на конец 2017 года составит 63 рубля за доллар. Об этом заявил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин в кулуарах ежегодной осенней встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Читайте также новости по теме:
Колебания курса рубля
© Павел Смертин/ТАСС

Глава Минфина не ожидает изменений курса рубля при сохранении внешних условий

Рубль заметно ускорил рост после данных Росстата о рекордной дефляции в августе

Орешкин: курс рубля в ближайшие месяцы будет стабилен

"В прогнозе у нас всегда есть слайд, связанный с оценкой влияния чувствительности к ценам на нефть разных показателей. 63 был при существенном снижении цен на нефть. Если цена на нефть будет держаться на более высоком уровне, то и существенных изменений по курсу не произойдет", - сказал он.

По словам Орешкина, курс рубля близок к оценке основных фундаментальных факторов, и с апреля курс в реальном выражении упал на 10%, сейчас этот показатель чуть меньше. "Снижение произошло, сейчас каких-то резких изменений в реальном выражении вряд ли стоит ожидать", - добавил министр.

Согласно прогнозу, курс рубля будет ослабляться до 62,1 рубля за доллар в ноябре и до 63 рублей в декабре против 60 рублей за доллар в октябре. При этом, согласно прогнозу, в 2018 и 2019 годах продолжится ослабевание рубля. В первом квартале 2018 года средний курс составит 63,9 рубля за доллар, во втором квартале - 64,3 рубля, в третьем квартале - 64,9 рубля, в четвертом квартале - 65,7 рубля.

В первом квартале 2019 года, как ожидает Минэкономразвития, курс снизится до 66,3 рубля за доллар, во втором квартале - до 66,6 рубля, в третьем квартале - до 67,2 рубля, в четвертом квартале - до 67,5 рубля.

Таким образом, средний курс рубля в 2017 году ожидается на уровне 59,4 рубля за доллар, в 2018 году - 64,7 рубля, в 2019 году - 66,9 рубля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
Темы
Колебания курса рубля
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Костин: отношения РФ и США являются следствием проблем Трампа с американской элитой
2
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин
3
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП со свадебным кортежем в Краснодарском крае
4
Саакашвили: на Закарпатье нет украинского государства
5
Reuters: погибшие в результате крушения самолета в Кот-д'Ивуаре были гражданами Молдавии
6
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
7
МИД РФ подтвердил подготовку визита Джонсона в Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама