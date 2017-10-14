МЭР не ожидает существенного снижения курса рубля до конца года

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ не ожидает существенного снижения курса рубля до конца 2017 года, несмотря на то, что министерство прогнозировало, что курс рубля на конец 2017 года составит 63 рубля за доллар. Об этом заявил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин в кулуарах ежегодной осенней встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда.

"В прогнозе у нас всегда есть слайд, связанный с оценкой влияния чувствительности к ценам на нефть разных показателей. 63 был при существенном снижении цен на нефть. Если цена на нефть будет держаться на более высоком уровне, то и существенных изменений по курсу не произойдет", - сказал он.

По словам Орешкина, курс рубля близок к оценке основных фундаментальных факторов, и с апреля курс в реальном выражении упал на 10%, сейчас этот показатель чуть меньше. "Снижение произошло, сейчас каких-то резких изменений в реальном выражении вряд ли стоит ожидать", - добавил министр.

Согласно прогнозу, курс рубля будет ослабляться до 62,1 рубля за доллар в ноябре и до 63 рублей в декабре против 60 рублей за доллар в октябре. При этом, согласно прогнозу, в 2018 и 2019 годах продолжится ослабевание рубля. В первом квартале 2018 года средний курс составит 63,9 рубля за доллар, во втором квартале - 64,3 рубля, в третьем квартале - 64,9 рубля, в четвертом квартале - 65,7 рубля.

В первом квартале 2019 года, как ожидает Минэкономразвития, курс снизится до 66,3 рубля за доллар, во втором квартале - до 66,6 рубля, в третьем квартале - до 67,2 рубля, в четвертом квартале - до 67,5 рубля.

Таким образом, средний курс рубля в 2017 году ожидается на уровне 59,4 рубля за доллар, в 2018 году - 64,7 рубля, в 2019 году - 66,9 рубля.