Минстрой подготовил законопроект о продаже апартаментов как жилых помещений

КАЗАНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ подготовило законопроект, согласно которому апартаменты получат статус жилых помещений. Это означает, что покупатели апартаментов будут защищены по 214-му федеральному закону о долевом строительстве. Об этом сообщил заместитель министра строительства Никита Стасишин на российской молодежной архитектурной биеннале в Казани.

Проблема апартаментов заключается в их "нежилом статусе". Цены на апартаменты более низкие, чем на жилые дома, так как такие квартиры строятся как нежилые помещения. Прописаться в апартаментах на сегодняшний день нельзя.

"Мы вводим понятие апартаментов как многофункционального здания, на которое распространяются все требования жилищного кодекса. На апартаменты, как на жилое помещение, будут действовать нормы 214 ФЗ, включая права граждан", - заявил Стасишин.

По словам заместителя министра, цены на апартаменты вырастут, но при этом дольщики смогут обрести все права на апартаменты как на жилое помещение, в частности, прописаться в них. Стасишин добавил, что сейчас прорабатывается вопрос о том, как будут урегулированы вопросы, связанные с уже имеющимися апартаментами и какие критерии будут применяться при строительстве будущих апартаментов.

Замминистра добавил, что Минстрой направил законопроект в федеральные органы исполнительной власти. Сейчас он проходит общественное обсуждение.

О российском рынке апартаментов

Доля апартаментов на российском рынке незначительна и составляет не более 1%, сообщал ранее Стасишин. Большинство таких квартир сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге. На сегодняшний день доля апартаментов на рынке новостроек Москвы составляет 20-25% от общего количества.

Девелоперы возводят апартаменты по нескольким причинам: во-первых, земельные участки, не подразумевающего строительства жилья, существенно дешевле. Во-вторых, апартаменты строятся с другими СанПинами, чем у жилья, с более низкими уровнем инсоляции (облучение помещений солнечным светом - прим. ТАСС) и звукоизоляции. Кроме того, застройщики не обязаны включать в проект апартаментов социальную инфраструктуру (детские сады, школы, поликлиники), стоимость которой обычно отражается на конечной цене квартиры.