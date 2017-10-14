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Лагард: МВФ работает с Ираном на тех же условиях, что и с остальными членами фонда

Экономика и бизнес
14 октября, 21:17 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, октября. /ТАСС

По словам директора МВФ, фонд "предоставляет поддержку" и начинает переговоры о кредитных программах, "когда страна просит об этом"

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ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) продолжит работать с Ираном на тех же условиях, что и с остальными членами организации, эти правила устанавливаются Советом директоров. Об этом в субботу заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК).

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По словам Лагард, МВФ "предоставляет поддержку" и начинает переговоры о кредитных программах, "когда страна просит об этом". "Мы не видим никаких причин менять что- либо в наших правилах, которые мы получаем от Совета директоров", - сказала она, отвечая на вопрос о призывах президента США Дональда Трампа к МВФ и Всемирному банку не оказывать помощь Ирану.

В пятницу Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения изменений в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Трамп в очередной раз назвал план одной из худших и самых невыгодных для Вашингтона сделок в истории и поручил своей администрации во взаимодействии с Конгрессом США и союзниками устранить "множество серьезных изъянов в сделке, дабы иранский режим никогда не мог угрожать миру ядерными вооружениями".

МВФК является руководящим органом МВФ. Его заседание и другие мероприятия в эти выходные завершаются в столице США в рамках осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

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Персоны
Трамп, Дональд Лагард, Кристин
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