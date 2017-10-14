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Между Санкт-Петербургом и Шри-Ланкой наладят прямое авиасообщение до конца года

Экономика и бизнес
14 октября, 21:22 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, октября. /ТАСС

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова, ежегодно город посещают 6 млн туристов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Санкт-Петербургом и Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка будет налажено до конца 2017 года. Об этом шла речь в субботу на встрече в Смольном делегации парламента республики во главе со спикером парламента Кару Джаясурия с вице-губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Кирилловым, сообщили ТАСС в пресс-службе вице-губернатора.

"Представители Парламента Шри-Ланки проинформировали петербургских коллег о планируемом запуске прямого авиасообщения до конца текущего года", - цитирует пресс-служба вице губернатора Санкт-Петербурга.

По словам Кириллова, ежегодно город посещают 6 млн туристов, запуск авиасообщения будет способствовать укреплению контактов. "Несомненно, значительному укреплению наших контактов будет способствовать запуск регулярного круглогодичного авиасообщения", - сказал вице-губернатор.

В сообщении также говорится, что стороны будут развивать сотрудничество в научной, фармацевтической, гуманитарной сфере, а также укреплять торгово-экономические связи. Кару Джаясурия отметил на встрече, что руководством Шри-Ланки планируется двукратное увеличение торгового оборота между нашими странами. "Помимо чая, специй и других традиционно востребованных у российских потребителей продуктов, ланкийские партнеры готовы поставлять рыбу и товары легкой промышленности", - сообщили в Смольном.

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