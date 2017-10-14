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"ВИМ-Авиа" может выполнить несколько рейсов после 15 октября

Экономика и бизнес
14 октября, 22:14 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, октября. /ТАСС

В целом со следующей недели активная летная деятельность перевозчика будет свернута, сказал министр транспорта Максим Соколов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" может выполнить еще несколько рейсов после 15 октября, однако в целом со следующей недели активная летная деятельность перевозчика будет свернута. Об этом журналистам заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

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"В большинстве - да", - ответил министр на вопрос, завершатся ли полеты "ВИМ-Авиа" 15 октября, как об этом сообщалось ранее. "Мы смотрим, еще [может быть] пару рейсов на направлениях, где наибольшее количество пассажиров, и их трудно пересадить на рейсы других компаний, но можно уверенно говорить, что после 15 октября активная полетная деятельность компании будет свернута", - подчеркнул Соколов.

Отвечая на вопрос о судьбе сертификата эксплуатанта "ВИМ-Авиа", глава Минтранса РФ обратил внимание на то, что "поскольку сейчас компания еще осуществляет перевозки, в том числе - и перевозки для Фестиваля молодежи и студентов, естественно, мы аннулировать или отозвать этот сертификат не можем", так как "в этом случае часть задач, которые сегодня возложены на компанию, не будут реализованы". "Как только они завершат [перевозки] - мы сразу дадим свою позицию по этому вопросу [о сертификате]", - заключил Соколов.

Он напомнил, что решение по сертификату может принять Росавиация. Кроме того, такую процедуру может запустить руководство компании, либо это может быть сделано в рамках процедуры банкротства, однако это "предполагает определенные судебные разбирательства и, соответственно, время на это".

"Если [будет] отзыв [сертификата] - он отзывается уже окончательно и не подлежит восстановлению, аннулируется. А приостановленный [сертификат] может быть восстановлен. И это шанс для кредиторов и иных инвесторов компании спасти ее, хотя, конечно, после таких ударов мало авиакомпаний в истории мировой авиации смогли снова встать на крыло", - отметил министр. "Надо обсуждать (может ли "ВИМ-Авиа" выйти из сложившейся ситуации - прим. ТАСС), и Росавиация уже занимается этим", - заключил глава Минтранса.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Общий долг "ВИМ-Авиа", как заявлял глава Росавиации, достиг 10 млрд рублей. У авиакомпании есть шесть банков-кредиторов, ведущим кредитором является банк "Зенит". Соколов сообщал ранее, что в ближайшее время планирует обсудить с кредиторами "ВИМ-Авиа" вопрос дальнейшей судьбы авиакомпании.

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